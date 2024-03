J’Essentia lancia la nuova capsule collection di scarpe

J’ESSENTIA è orgogliosa di presentare la nuova capsule collection di scarpe per la stagione autunnale e invernale 2024-25

In un connubio perfetto tra arte e maestria artigianale italiana, J’ESSENTIA è orgogliosa di presentare la nuova capsule collection di scarpe per la stagione autunnale e invernale 2024-25. Realizzate interamente in Italia, queste calzature sono il frutto di un’accurata selezione dei migliori laboratori artigianali del Paese, un omaggio alla tradizione di eccellenza e qualità che caratterizza il Made in Italy.

La collezione si distingue per uno stile sofisticato e ricercato, un segno distintivo di J’ESSENTIA che combina l’eleganza senza tempo all’innovazione. Ogni paio di scarpe è un’opera d’arte da indossare, arricchita da materiali pregiati e dettagli unici. I migliori pellami italiani vengono impreziositi da elementi decorativi raffinati, come il puro raso imperiale, che adornano tacchi e fasce delle scarpe, rendendo ogni modello inconfondibilmente J’ESSENTIA.

La mini capsule esplora diverse silhouette: dall’eleganza dei sandali in pelle nera con tacchi in seta imperiale a righe bianche e nere, alla praticità degli stivaletti e degli anfibi, fino alla freschezza delle sneakers in pura pelle bianca, disponibili sia con che senza borchie dorate. Ogni modello è arricchito da dettagli ispirati alle opere d’arte di Jennifer Francesca Puzzo, fondatrice di J’ESSENTIA, trasformando dettagli pittorici in elementi di stile unici.

Con questa collezione, J’ESSENTIA celebra non solo l’arte della calzatura ma anche la sua capacità di trasformare l’arte in moda. Un invito a scoprire come ogni dettaglio possa diventare un’espressione di carattere, forza e bellezza inconfondibile.