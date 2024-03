In libreria le “Filastroccole” di Maria Attilia Leodori

“Filastroccole” di Maria Attilia Leodori è pubblicato da Edizioni Amarganta, con le illustrazioni di Luca e colorate da Nina Modray

Filastroccole. Rime e coccole ha per filo conduttore la storia di due simpatici e vivaci nipotini, Bea e Dodo, rispettivamente di 4 e 2 anni, che sono con la nonna nella loro casa di campagna. Piove e non possono giocare in giardino. Si mettono allora alla finestra e guardano fuori e il loro sguardo si popola di personaggi e situazioni.

Sulle ali della fantasia e del divertimento prendono così vita tante filastrocche illustrate, tra vicende e dialoghi dei tre protagonisti, a suon di rime e risate, dando contemporaneamente spazio a riflessioni e insegnamenti. Ci si ritrova cosi per esempio a osservare la lucertola che riesce a fuggire all’aquila, nascondendosi in una fessura della roccia, oppure la formica rifiutata dalla farfalla e poi indispensabile per la sua salvezza, o ancora la matita e la penna, compagne di sventura, finite in un cestino. Si riscopre il valore del libro e del racconto in un dialogo tra generazioni non mediato dalla tecnologia, dando spazio a riflessioni sulla diversità e sull’integrazione, sulla complementarietà tra individui con caratteristiche diverse.