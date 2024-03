Bonus patente: l’attesa sul portale è già lunghissima

Bonus patente, oggi il clic day ma sul sito l’attesa è già lunghissima. A disposizione dei richiedenti ci sono 4,9 milioni di euro

È online dalle 12 di oggi la piattaforma su cui fare domanda per accedere al bonus patente 2024 dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni. A disposizione dei richiedenti ci sono 4,9 milioni di euro (fino ad esaurimento fondi).

Il bonus coprirà l’80%, fino ad un massimo di € 2.500, della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli per autotrasporto di persone e di merci. Per poter presentare domanda, è necessario registrarsi alla piattaforma messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ma è proprio qui che si riscontrano da subito le prime criticità.

L’accesso al sito dedicato infatti, risulta difficoltoso per via delle troppe richieste di accesso. Un messaggio sulla home del piattaforma avvisa i naviganti che “in questo momento ci sono molti utenti connessi. Per garantire il miglior servizio, ti chiediamo la cortesia di attendere qualche istante. Quando sarà il tuo turno, avrai a disposizione 10 minuti per accedere al servizio e, una volta entrato, avrai 30 minuti per effettuare le operazioni”.

Per accedere al servizio bisogna disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS ed essere cittadini italiani, o europei.

COME USUFRUIRE DEL BUONO

Il Buono è disponibile nell’area riservata dell’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato secondo quanto disposto dall’articolo 4. Ciascun buono può essere utilizzato presso le autoscuole accreditate ai sensi dell’articolo 6, che applicano una riduzione delle spese di formazione di cui all’articolo 4, comma 2, pari al valore del buono stesso.

Il buono deve essere attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione, secondo quanto disposto dall’articolo 7. Decorso tale termine, il buono è automaticamente annullato. In caso di annullamento, il beneficiario può richiedere l’emissione di un nuovo buono, secondo le procedure del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili all’atto della nuova richiesta di emissione.