Ancora aperte le iscrizioni alla prima edizione del bando TreviTeatro

Prima edizione del Premio TreviTeatro, iscrizioni aperte fino al prossimo 13 marzo: il vincitore verrà premiato con una mise en espace del suo testo

Aperte le iscrizioni al bando per la prima edizione del premio di drammaturgia contemporanea TreviTeatro, organizzato da Teatro al Centro, Teatro Clitunno Trevi in collaborazione con il Comune di Trevi.

Al premio potranno concorrere autori italiani dai 18 anni con un’opera teatrale inedita, cioè mai pubblicata, né rappresentata. Ogni opera dovrà avere al massimo 5 personaggi. Tutti i testi, pervenuti entro la data di scadenza del premio – entro e non oltre il 13 marzo 2024 – saranno esaminati dalla direzione artistica del Teatro Clitunno che ne selezionerà 12. Successivamente le opere verranno sottoposte all’attenzione di una giuria di esperti (Antonietta Magli ufficio stampa, Rodolfo Di Giammarco critico curatore della rassegna Trend, Graziano Sirci attore regista, Alberto Bassetti drammaturgo) che dovrà indicare le tre migliori fra quelle pervenute. Infine, coinvolgendo attivamente la città di Trevi e i suoi abitanti, i tre selezionati verranno invitati, come ospiti, al Teatro Clitunno, a presentare la propria opera (nei modi che verranno ritenuti più opportuni) di fronte a una giuria popolare, nominata dal Servizio Cultura del Comune di Trevi e composta da cittadini di Trevi di tutte le età. La giuria decreterà dopo le presentazioni il vincitore della prima edizione del Premio TreviTeatro 2024.

Si potrà partecipare al premio TreviTeatro 2024, previa iscrizione, esclusivamente con un’opera inedita (mai pubblicata, né rappresentata), il cui testo non deve superare le 30 cartelle in formato Times New Roman 12 interlinea 1,0. Il tema di partecipazione è libero.

I testi pervenuti verranno esaminati dai membri di Teatro al Centro e dal Servizio Cultura del Comune di Trevi entro il 12 aprile 2024. I 12 selezionati verranno giudicati dalla giuria di esperti attraverso una valutazione di merito, e ciascuno dei membri indicherà le tre opere più significative assegnando un punteggio entro il 30 aprile 2024. Gli autori delle tre opere verranno invitati a cura di #TEC a Trevi presso il Teatro Clitunno e il 18 maggio 2024 presenteranno il proprio lavoro (ogni autore avrà a disposizione max 45’ con modalità assolutamente libere) alla giuria popolare che avrà un presidente coordinatore, precedentemente nominato dal Servizio Cultura del Comune di Trevi. La giuria si riunirà al termine delle tre presentazioni e, attraverso un sistema di votazione finale, nominerà il vincitore della prima edizione del Premio TreviTeatro 2024.

Il vincitore verrà premiato con una mise en espace del suo testo, appositamente realizzata dai professionisti di #TEC, al Teatro Clitunno di Trevi entro il 30 settembre 2024.

Le opere dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo info@teatroclitunnotrevi.it in formato pdf, firmate in ogni pagina. L’autore rilascerà ogni autorizzazione per l’utilizzo dell’opera che verrà giudicata in modo insindacabile dalla direzione artistica del Teatro Clitunno di Trevi. Al testo dovrà essere allegata, inoltre, una dichiarazione firmata dall’autore che attesti che l’opera in questione non è mai stata pubblicata in qualsivoglia formato, sia cartaceo che elettronico. Le opere inviate non saranno restituite. La quota di partecipazione, non rimborsabile, a titolo di diritti di segreteria, è di 30 euro che andranno versati, a mezzo bonifico bancario, al capofila di TEC Teatro Belli di Antonio Salines srl.

TEC è una realtà costituita dal Teatro Belli di Antonio Salines (Roma), Teatro di Sacco (Perugia), Magazzini Artistici (Narni e Roma) e Povero Willy (Terni) .