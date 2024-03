Tra storia e Carnevale: Linea Verde su Rai 1 oggi è a Cento

Stamani su Rai 1 torna l’appuntamento con Linea Verde su Rai 1: Cento, in provincia di Ferrara, e il cuore della Pianura Padana sono le mete

Cento, in provincia di Ferrara, e il cuore della Pianura Padana sono le mete di “Linea Verde”, in onda domenica 3 marzo alle 12.20 su Rai1. Peppone, Livio Beshir e Margherita Granbassi andranno alla scoperta di un territorio ricco di storia, arte e agricoltura, lungo le rive del fiume Reno che, proprio in prossimità di Cento, divide le province ferrarese e bolognese.

Con Peppone il pubblico conoscerà “Cento – Carnevale D’Europa”, la storica rassegna che ogni anno, nelle cinque settimane fra la fine di gennaio e l’inizio di marzo, mette in scena un grande spettacolo popolare lungo le vie della città. Alle sfilate partecipano i carri delle cinque associazioni del Carnevale di Cento che è l’unico carnevale non brasiliano gemellato con Rio de Janeiro e protagonista delle sfilate nel sambodromo – palchi adibiti per la parata di Samba – della metropoli carioca. Ma non solo: Peppone racconta tutti i segreti della sontuosa gastronomia centese, dal pane alla salama da sugo e al cotechino, per finire con i classici tortellini da brodo preparati da un giovane sfoglino.

Livio Beshir scende, invece, nei campi della pianura padana e, dopo aver raccontato storia e peculiarità della città di Cento, incontra agricoltori, allevatori di alpaca e suricati e collezionisti di trattori, vera memoria storica dell’Emilia rurale.

Margherita Granbassi pedala da parte sua lungo la ciclovia del Reno, prima di raggiungere Cento, raccontare l’originale Giardino del Gigante e “sprintare” con il campione del ciclismo Niccolò Galli nel velodromo centese.

Non manca un racconto di una giovane allevatrice high-tech di bovini e bufale e anche una visita nella Pinacoteca Civica di Cento, scrigno dei tesori su tela dell’immortale pittore Guercino, nato nel 1591 proprio in questa città.

E, per concludere, gran finale tutti assieme in un vecchio cascinale di pianura, con il Club delle Fornelle, per un arrivederci all’insegna delle locali paste ripiene e del lambrusco.

“Linea Verde” è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Carlo Cambi, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Domenico Nucera, Carola Ortuso, Yari Selvetella. Produttore esecutivo Renata Pierangelini. Capo progetto Federica Giancola. Regia di Moira Anastagi.