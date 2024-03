Todde sicura della vittoria alle regionali in Sardegna: “Abbiamo 1400 voti in più”

Elezioni in Sardegna, Todde: “Nessun riconteggio, abbiamo almeno 1400 voti in più”. La neopresidente sarda, ospite di ‘In mezz’ora’, spiega anche che l’8 marzo sarà in Abruzzo

Nessun riconteggio in Sardegna, la vittoria di Alessandra Todde è in cassaforte. Lo spiega lei stessa, ospite di In mezz’ora su Rai 3, sottolineando che la forbice è ampia e la possibilità di un riconteggio totale non esiste.

“I dati che abbiamo ci lasciano stare tranquilli: abbiamo una forchetta tra i 1.450 e i 1.600 voti, ben lontana dai 200 che ho sentito vagheggiare, poi aspettiamo l’ufficialità della Corte d’appello di Cagliari. Un riconteggio totale non è previsto dalla legge, deve essere fatto sulle singole sezioni con motivazioni precise”, precisa la presidente della regione Sardegna.

“Andrò l’8 marzo in Abruzzo, la festa della donna, per la chiusura della campagna elettorale- rende noto Todde-. Bisogna utilizzare ogni leva possibile per cercare di mandare a casa questa destra. Lo faccio con maggiore convinzione per quanto riguarda l’Abruzzo“.