Sclerosi laterale amiotrofica: edaravone non supera la Fase 3

SLA: Ferrer ha reso noto che uno studio di Fase III condotto su FAB122, una formulazione orale di edaravone da somministrare una volta al giorno, non ha dato i risultati sperati

L’azienda farmaceutica spagnola Ferrer ha reso noto che uno studio di Fase III condotto su FAB122, una formulazione orale di edaravone da somministrare una volta al giorno per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), non ha raggiunto gli endpoint primari e secondari .

“Siamo delusi da questo risultato”, ha dichiarato Tatjana Naranda, responsabile della ricerca e sviluppo dell’azienda, “ma il nostro lavoro per far progredire terapie potenzialmente trasformative in aree di grande bisogno insoddisfatto per le persone affette da SLA non si fermerà”.

Circa 300 partecipanti allo studio ADORE sono stati assegnati in modo casuale a FAB122 o a placebo per un periodo di 48 settimane. Secondo i risultati principali, il farmaco di Ferrer, somministrato una volta al giorno, non ha mostrato un beneficio significativo rispetto al placebo nel ritardare la progressione della malattia, in base alla variazione dal basale del punteggio della ALS Functional Rating Scale – Revised (ALSFRS-R). Inoltre, non si è registrato alcun miglioramento della sopravvivenza a lungo termine rispetto al placebo a 48 e 72 settimane per un sottogruppo di pazienti.

A causa della mancanza di efficacia riscontrata con FAB122, Ferrer ha dichiarato di voler concludere lo studio di estensione in aperto ADOREXT, avviato lo scorso giugno. L’azienda ha dichiarato che il farmaco, concesso in licenza da Treeway e noto anche come FNP122, agisce come antiossidante con il potenziale di ritardare la progressione della malattia proteggendo le cellule nervose.

Edaravone è attualmente approvato negli Stati Uniti in due formulazioni commercializzate da Mitsubishi Tanabe Pharma: Radicava, che viene somministrato per infusione endovenosa, e Radicava ORS, una sospensione orale che può essere assunta per bocca o tramite un tubo di alimentazione. Entrambe le formulazioni sono autorizzate anche in Canada, mentre nell’UE Mitsubishi ha ritirato una domanda di commercializzazione per Radicava nel 2019 dopo che le autorità di regolamentazione hanno segnalato la necessità di un altro studio a lungo termine.

Come agisce edaravone

Edaravone è uno dei tre metaboliti risultanti dalla biotrasformazione dell’antipirina nei mammiferi. Esercita un’azione anti-ischemica ed è in grado di ridurre gli edemi cerebrali, successivi al danno da ischemia/riperfusione.

Il potenziale dell’edaravone nel trattamento dell’ischemia cerebrovascolare e dell’edema cerebrale sembra essere dovuto almeno in parte alla sua azione di riduzione dello stress ossidativo come radicale libero scavenger e alla sua capacità di ridurre la disintegrazione del doppio strato lipidico della membrana, che è associato alla neurodegenerazione. Inoltre, è stato scoperto che l’edaravone contrasta la neurotossicità ossidativa e le cellule neuronali morte derivante dalla microglia attivata. Edaravone è stato anche considerato un possibile farmaco candidato per il trattamento della SLA, poiché lo stress ossidativo e la morte cellulare neuronale indotta dall’infiammazione sono parte dei meccanismi patogenetici multifattoriali alla base della SLA.

Edaravone in Italia

Il farmaco viene somministrato per via endovenosa a persone con SLA a cui la malattia sia stata diagnosticata da non oltre 2 anni e con caratteristiche cliniche idonee (una disabilità moderata e una buona funzionalità respiratoria).Previa valutazione del neurologo che segue il paziente, il farmaco può anche essere somministrato anche a persone che hanno avuto la diagnosi da più di 2 anni, purchè presentino le stesse caratteristiche cliniche indicate.

La somministrazione, che prevede infusioni endovena giornaliere per due settimane consecutive con intervalli di due settimane tra un ciclo di infusioni e l’altro, può avvenire a domicilio dei pazienti ad eccezione del primo ciclo di somministrazione che deve essere eseguito obbligatoriamente dagli ospedali e dalle strutture specializzate.