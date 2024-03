“Paesi Che Vai” su Rai 2 a Pompei alla scoperta della prima pizza

La storia della “pizza” di Pompei. La racconta Livio Leonardi in “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, in onda domenica 3 marzo alle 14.00 su Rai 2

Una delle scoperte archeologiche più straordinarie di tutti i tempi: la “pizza” di Pompei. La racconta Livio Leonardi in “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, in onda domenica 3 marzo alle 14.00 su Rai 2. Le immagini del ritrovamento della “pizza” in uno scavo hanno fatto il giro del mondo, perché molti hanno voluto riconoscere nel vassoio argenteo la pietanza molto cara alla Campania. Quello che si suppone è che in realtà sia una specie di focaccia sacrificale, ma la somiglianza con una vera pizza la fa sembrare una sua antica antenata. Livio Leonardi, inoltre, mostrerà un ambiente con scalinata da poco portato alla luce, e per la prima volta in tv, per raccontare i terribili momenti che seguirono l’eruzione.

Le telecamere, poi, entreranno nella Villa di Poppea, in una residenza imperiale straordinariamente conservata, che ancora riesce a restituire tutto il lusso di cui era pervasa, e nella Caserma dei Gladiatori per raccontare una storia d’amore che si consumò proprio negli ultimi drammatici istanti della città, mentre già imperversava una pioggia di lapilli, e il Vesuvio era una colonna di fumo e cenere. E ancora, nella praedia di Giulia Felice, a conoscere una vera e propria imprenditrice dell’antichità, che ha saputo far fruttare le sue proprietà ed era rispettata proprio alla stregua di un uomo.

Un racconto corale per le vie di Pompei, per rivivere le attività quotidiane insieme ai protagonisti di cui la storia ci ha lasciato traccia, dagli schiavi agli imperatori. Lungo la via dell’Abbondanza il pubblico scoprirà il termopolio di Vetuzio Placido, che per l’occasione ha preparato le sue più prelibate pietanze. E anche la Follonica di Stephanus, una lavanderia in cui, com’era d’uso, veniva utilizzata l’urina come sbiancante, per ottenere tuniche immacolate.

“Paesi che vai…luoghi, detti, comuni…” sarà poi nella Villa dei Misteri, e anche nella casa dei Vetti, per contemplare insieme gli straordinari, misteriosi, a volte anche ammiccanti affreschi che Pompei, fra gli altri magici tesori, ha potuto restituirci.

Infine, sempre con Livio Leonardi si scoprirà una specialità di questa terra, un gioiello d’oro rosso, che deve la sua bontà proprio grazie al Vesuvio: il pomodorino del piennolo.