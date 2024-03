Promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC, è online l’avviso pubblico del PAC2024 – Piano per l’Arte Contemporanea

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura lancia la nuova edizione del PAC – Piano per l’Arte Contemporanea, l’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano.

Così il Direttore Generale Creatività Contemporanea Angelo Piero Cappello: Visto il positivo riscontro delle precedenti edizioni, il PAC si configura sempre di più come uno strumento strategico per l’ampliamento e la valorizzazione del patrimonio pubblico contemporaneo del nostro Paese, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale con opere già realizzate o di nuova produzione. Le arti visive contemporanee, nella loro complessità, riflettono l’identità del nostro tempo: sostenere progetti di qualità in questo settore significa, quindi, preservare e arricchire questa identità, ma anche contribuire alla costruzione di una narrazione artistica contemporanea e alla formazione di una società più consapevole. Sulla base di questi obiettivi, si è deciso quindi, per il PAC2024, di incrementare ulteriormente i fondi e di investire complessivamente 3 milioni e mezzo di euro.

Il PAC2024 si sviluppa attraverso tre specifici ambiti di intervento: Ambito 1 per l’acquisizione di opere realizzate negli ultimi 70 anni e di collezioni o archivi legati all’arte e alla creatività contemporanee; Ambito 2 per la produzione di nuove opere; Ambito 3 per progetti di valorizzazione di donazioni.

Il PAC2024, quindi, supporta e incoraggia la qualità e la continuità dell’incremento delle collezioni pubbliche d’arte contemporanea, oltre che tramite il finanziamento di acquisizioni di opere, collezioni e archivi legati al contemporaneo, anche attraverso il sostegno alla produzione di innovativi progetti artistici e alla valorizzazione di donazioni già ricevute dai luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Possono presentare domanda di partecipazione al PAC2024 tutti i musei e i luoghi della cultura pubblici italiani, compresi quelli dotati di autonomia organizzativa e di bilancio, anche costituiti in forma di fondazione, istituzione e azienda speciale, purché dotati di una collezione pubblica a cui destinare le acquisizioni e le produzioni realizzate, così come i soggetti privati senza scopo di lucro gestori dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. I proponenti devono dimostrare una chiara programmazione, a medio e lungo termine, nel campo dell’arte e della creatività contemporanee.

Le proposte per il PAC2024 devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il Portale Bandi della Direzione Generale Creatività Contemporanea, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico e le tempistiche che saranno comunicate a partire dal 5 marzo 2024 nella pagina web dedicata .

La scadenza per l’invio delle proposte è il 23 aprile 2024, ore 12:00.