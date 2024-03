Credit management: per Fire 7 operazioni di acquisto chiuse in un anno

Per il Gruppo Fire superati gli obiettivi di acquisto NPLs del 2023 con oltre 200 milioni di euro di GBV acquisiti direttamente e 600 milioni di euro di GBV in co-investimento

Il Gruppo Fire, prima realtà indipendente in Italia nel credit management, ha chiuso il 2023 con 7 operazioni di acquisto per un totale di circa 70 milioni di euro di valore nominale lordo (GBV).

Di questi, oltre 20 milioni di euro di GBV sono relativi a crediti acquistati direttamente da Fire da banche italiane, tra cui, fra le altre, Banca Popolare Pugliese e Banca Sella. Con quest’ultima è stato siglato un accordo di cessione rolling.

Ammontano a 50 milioni di euro di GBV i crediti acquisiti in coinvestimento con altri operatori e per i quali Fire rivestirà il ruolo di Special Servicer esclusivo.

In tale ambito, dopo l’operazione da 19,5 milioni di euro di GBV conclusa a Novembre, tramite il veicolo “Claudio SPV”, relativa a unlikely to pay e sofferenze retail, a fine 2023 il Gruppo ha siglato un accordo con un primario gruppo bancario europeo per la costituzione di un ulteriore veicolo di cartolarizzazione dedicato ad un programma di investimenti in crediti retail classificati a sofferenza per 50 milioni entro il 2025. Tramite tale veicolo è stato finalizzato il primo acquisto da 30 milioni di euro di GBV relativo a crediti ceduti da una delle principali banche popolari italiane.

Queste ultime operazioni hanno portato il Gruppo Fire a superare gli obiettivi in termini di acquisti NPLs del 2023, arrivando ad aver acquistato ad oggi direttamente oltre 200 milioni di euro di GBV e oltre 600 milioni di euro di GBV in co-investimento.

“È stato un anno particolarmente intenso dal punto di vista degli accordi in area NPL. Abbiamo ampliato la rete di partnership strategiche e rafforzato la nostra posizione nel settore. In pipeline per il 2024 ulteriori operazioni per attuare il piano di investimenti previsto nel business plan.” – dichiara Dario Amata, CFO del Gruppo Fire.