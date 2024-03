Barbara D’Urso si sfoga a Domenica In: “Strappata dalla mia vita”

Barbara D’Urso si confessa a Domenica In: “Strappata dalla mia vita, fa ancora male”. La conduttrice, ospite di Mara Venier, si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Barbara D’Urso torna in tv, intervistata da Mara Venier a ‘Domenica in‘. L’ex star dei programmi di punta Mediaset si toglie qualche sassolino dalla scarpa e sui social è tripudio per la sua riapparizione.

“Sono serena, ho una famiglia stupenda. Però non ho ancora elaborato il lutto, il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata via dalla mia vita- ammette la conduttrice-. Mediaset mi ha dato tanto, sono stata 23 anni lì, 16 anni in diretta tutti i giorni. Ho dato tanto a quell’azienda, ci sono sempre stata, mattina e sera, durante il Covid… Tenevo compagnia agli italiani, ho dato la vita e quindi il modo terribile in cui sono stata strappata senza che nessuno mi dicesse il perché o quando. Me l’hanno comunicato così, senza un motivo. Ma io non voglio fare guerra”, specifica.

Spesso D’Urso è stata associata a un certo tipo di tv spazzatura, incentrata su sentimentalismo esasperato e personaggi di dubbio valore. Lei si smarca così: “Forse avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare delle cose che a me non piacevano. E agli occhi degli altri era “la d’Urso ha fatto questo”. Invece mi venivano chieste. Forse avrei dovuto dire “no”“.

Sui social l’intervista di Barbara D’Urso è accolta con molto affetto da parte di telespettatori nostalgici, i quali rimarcano la serenità della loro beniamina e si augurano di vederla presto in tv, magari proprio in Rai, dove aveva cominciato.