“A sua Immagine” su Rai 1 affronta il tema dell’invidia

Prosegue il ciclo di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, dedicato a vizi e virtù, con la puntata di domenica 3 marzo, in onda alle 10.30 su Rai 1, che tratterà dell’invidia.

L’invidia gode, si potrebbe così dire, di una posizione singolare all’interno del quadro dei peccati capitali: è forse il vizio più diffuso, quello da cui è affetta, almeno occasionalmente, la stragrande maggioranza delle persone, ma al contempo è il meno ammesso, il meno dichiarato. Come mai? Esistono cause sociali che rendono l’invidia un vizio così antipatico, così rifiutato? Oppure l’invidia restituisce un’immagine di noi stessi inaccettabile, ci svaluta al punto da non poter permettere che deturpi quello che pensiamo di noi? Ma non solo: perché l’invidia condiziona anche i nostri comportamenti. Fino a che punto? Ed è possibile sfuggirle, vivere senza essere schiavi del giudizio che diamo su di noi e sugli altri?

È possibile opporsi ad essa attraverso l’amore per l’altro, l’ammirazione, la carità nel senso più cristiano della parola? A queste e altre domande cercherà di rispondere Lorena Bianchetti, ragionando e commentando con i suoi ospiti: don Andrea Cavallini, la psicopedagogista Barbara Tamborini e Michele La Ginestra, commediografo, regista e attore.

La puntata sarà corredata di servizi che illustreranno l’argomento attraverso le reazioni popolari, l’espressione artistica, le storie di personaggi, come San Massimiliano Kolbe, che hanno incarnato la risposta cristiana a questo vizio. A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di San Ciriaco in Ancona. Alla fine della Santa Messa spazio alla rubrica “Verso il Giubileo” per raccintare i preparativi dell’Anno Santo, ma anche le iniziative in atto e, man mano, i risultati e i frutti di un evento che Papa Francesco ha già definito di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale per la vita della Chiesa. Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.