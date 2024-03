Previsioni meteo 2 marzo 2024: ancora maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 2 marzo 2024: tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali e neve sui rilievi

Inizio di marzo con condizioni meteo ancora all’insegna del maltempo sull’Italia a causa del transito di una nuova perturbazione. Nella giornata di oggi avremo piogge diffuse da Nord a Sud, e locali rovesci con nevicate sui rilievi alpini e appenninici oltre i 1000 metri di quota. Il fine settimana si chiuderà domani con il maltempo ancora protagonista: le precipitazioni anche domani bagneranno gran parte della nostra Penisola, mentre per un miglioramento ci sarà da attendere la seconda metà della prossima settimana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 2 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Romagna. Al pomeriggio deboli precipitazioni su Liguria e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata tempo in peggioramneto al Nord-Ovest con piogge e acquazzzoni sparsi. Neve fino a 1300-1500 metri. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con piogge e temporali sparsi solo sulle coste adriatiche, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con precipitazioni sparse sulle stesse regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con cieli nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata condizioni di tempo stabile ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .