Lo spettacolo “Interrail” sul palco dell’Off Off Theatre

Lo spettacolo “Interrail” con la regia di Riccardo D’Alessandro dal 2 Marzo sarà sul palco dell’Off Off Theatre: le info utili

Il primo anno dopo il liceo non è mai facile: pensi di aver capito come va il mondo ma non puoi fare a meno di sentirtici perso. A vent’anni, tra feste e alzatacce, lezioni in facoltà e primi lavori, la parola responsabilità inizia ad insinuarsi tra i pensieri nebulosi di chi, pochi mesi prima, pensava solo a come copiare un compito in classe.

Le ambizioni sono tante, le realtà da accettare molte di più: l’estate non è più fatta di tre mesi di meritata nullafacenza ma inizia ad essere solo un caldo periodo in cui decidere dove fuggire dalle proprie ansie.

“A rega, se non lo famo quest’anno non lo famo più”

“che”

“L’interrail”

“ah, daje”

L’interrail è un viaggio a tappe, il sogno di molte comitive, la possibilità di visitare spensieratamente l’Europa. Dopo averlo progettato per anni, dopo infinite organizzazioni andate male, Marco, Pietro, Leonardo e Aurora, quattro giovani ventenni, amici di una vita, sono riusciti a impossessarsi del mitologico biglietto che ti fa viaggiare, finché vuoi, lontano da casa.

Roma il punto di partenza, Amsterdam la meta da raggiungere: tra queste due città varie tappe, sorprese, inconvenienti e un evento inaspettato che, forse, comprometterà i binari di un’amicizia apparentemente indissolubile.

Una commedia dai toni leggeri, che parla di paure, emozioni, finte sicurezze e vere indecisioni: voler conquistare il mondo, senza sapere come; voler diventare grandi senza conoscere la “giusta” direzione, e ritrovarsi, semplicemente, ad essere giovani, sdraiati nella cuccetta di un treno e non riuscire a chiudere occhio.

Riccardo D’Alessandro, attore e regista, debutta a sedici anni al cinema come attore nel “L’UOMO VOLANTE” di Adelmo Togliani, presentato al Festival di Venezia. In seguito è nel cast del film “IL RAGAZZO DELLA GIUDECCA” al fianco di Giancarlo Giannini e Franco Nero. Sempre al cinema viene scelto da Massimiliano Bruno per interpretare uno dei giovani protagonisti del film “BEATA IGNORANZA” con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Prossimamente in uscita nelle sale con l’ultimo film di Toni Fornari e Andrea Maia “RITORNO AL PRESENTE” di cui è uno dei protagonisti. Per la televisione prende parte alle fiction Rai “CHE DIO CI AIUTI 3” con Elena Sofia Ricci, diretto da Francesco Vicario “NERO A METÀ” con Claudio Amendola e “Protezione civile” diretti entrambi da Marco Pontecorvo. In teatro inizia la sua formazione nel 2006 al Teatro Golden di Roma e va in scena con alcuni spettacoli e musical diretti da Barbara Pieruccetti e Toni Fornari. È protagonista dello spettacolo “FAME” di Saverio Deodato e “IO CHE AMO SOLO TE” di Lucilla Lupaioli e Alessandro Di Marco. Da cinque anni è attore stabile della compagnia Il Cilindro diretta da Pino Cormani con la quale ha partecipato a più di 30 allestimenti calcando prestigiosi palchi come il Brancaccio di Roma, L’Alfieri di Torino e il Filodrammatici di Milano. È regista di vari cortometraggi cinematografici e videoclip musicali e ha diretto 10 opere teatrali.