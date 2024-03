“Il segreto di David – The Stepfather” su Rai 4: la trama del film

Prima serata da incubo su Rai 4, tra thriller e horror con il film “Il segreto di David – The Stepfather”: ecco la trama

Il tema del serial killer di famiglie si aggiorna in un contesto più moderno che racconta la borghesia americana con il thriller “Il segreto di David – The Stepfather”, in onda sabato 2 marzo alle 21.20 su Rai 4. Nelson McCormick, regista di serie di successo come “Criminal Minds”, “Prison Break” e “Seal Team”, ha preso ispirazione dal cult del 1987, “The Stepfather – Il patrigno”, per raccontare la storia di Michael che, posto di fronte al dubbio che il patrigno sia in realtà un serial killer che prende di mira madri single e le loro famiglie, si mette in cerca di prove per incastrarlo prima che sia troppo tardi. La pellicola, interpretata da Dylan Walsh, Amber Heard, Penn Badgley e Sela Ward, punta su un senso di paranoia crescente che deflagra in un finale degno dei migliori film horror.