I film “A cavallo della tigre”, “Notte italiana” e “La passione” su Rai Movie: la trama

Su Rai Movie oggi il ricordo di Mazzacurati con tre film: “A cavallo della tigre”, “Notte italiana” e “La passione”. Ecco la trama

Dieci anni fa moriva Carlo Mazzacurati, uno dei più grandi autori del cinema italiano recente. Nell’imminenza di quello che sarebbe stato il suo compleanno, sabato 2 marzo, Rai Movie gli dedica la programmazione della serata: si parte alle 19.25 con “A cavallo della tigre”, film del 2002, rifacimento del film omonimo del 1961 di Luigi Comencini. È la storia di Guido, una guardia giurata poco coraggiosa, con molti debiti e una bella fidanzata, che cerca di dare una svolta alla propria vita organizzando con lei una rapina. Viene arrestato e tradito dalla donna e una volta in carcere fugge con alcuni compagni di cella per raggiungere la Liguria e trovare la sua ex complice.

In prima serata, alle 21.10 “Notte italiana”, del 1987: siamo sul Delta del Po, dove l’avvocato Otello Morsiani è incaricato di stimare un terreno da destinare a parco naturale. Le indagini sul territorio portano verso un mistero legato a un omicidio avvenuto vent’anni prima. La faccenda diventa pericolosa, ma Morsiani ha tutta l’intenzione di andare fino in fondo. Da non perdere Marco Messeri in una delle sue rare interpretazioni drammatiche.

Subito dopo, alle 22.45, va in onda “La passione”, del 2010, con Silvio Orlando nei panni di un regista che si ritrova, controvoglia, a dover dirigere una sacra rappresentazione della Passione di Gesù in un piccolo paese toscano. Tre film per riscoprire un autore sensibile e generoso, le cui opere non smettono di esprimere forza e modernità anche a distanza di anni dalla loro realizzazione.