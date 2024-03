Fik y las Flores Molestas nelle radio con “Stranger”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Stranger”, il nuovo singolo della band Fik y las Flores Molestas

Stranger è un brano che segna un punto di svolta per quanto riguarda il sound prodotto in studio da Federico Ficarra della band Fik y las Flores Molestas, questo grazie alla collaborazione nata col produttore musicista Luca Jacoboni, in arte Fosco17. È la prima volta che Fik sperimenta nel genere rap, sicuramente molto efficace per esprimere contenuti espliciti, autobiografici. La chitarra Stratocaster suonata da Federico è in stile funky, ed il sound generale è rock. Questa canzone è concepita come tale e dunque per essere fruita in pochi minuti (diversamente da come avverrebbe in un live), per essere danzata e rimanere impressa.

Fik e Fosco17 hanno deciso di dedicare meno spazio – rispetto al precedente album di Federico, Pissin’around – all’improvvisazione strumentale, che comunque rimane un elemento molto importante.

Le vibrazioni ed il particolare timbro che ha il basso suonato da Fosco17 sono stati ottenuti usando un campionatore Roland SP-404MKII ed il leggendario basso violino Hofner.

Il groove, partorito dalla mente di Luca Jacoboni, è stato registrato dal suo batterista di fiducia Luca Rizzoli.

Le parole secche e veloci di Fik, che nell’esecuzione prende appositamente pochi respiri, gli fanno pensare ad una notte profonda, sono il suono e le immagini di un animo tormentato che trova sollievo nella musica, nella danza, nella socialità.

Spiega Federico Ficarra in arte Fik a proposito del brano: “In questo brano ho fuso elementi rock, rap e funky, creando lo sfondo noir su cui si innesta la narrazione del mio blues. Non mi ero mai aperto così tanto con le parole, sono molto emozionato perché sento che Stranger piacerà e farà discutere allo stesso tempo.

La produzione di Stranger (straniero) è stata curata da Luca Jacoboni Fosco17, da questa collaborazione sono nate sonorità più moderne – rispetto al mio precedente album in inglese Pissin’around -, e arrangiate sempre a partire dal groove. Dal ritmo.”

Il videoclip di “Stranger” è stato interamente girato nel quartiere Arcella di Padova (a parte la scena al Fungo), nei pressi della casa dove è cresciuto Fik, poco distante dal centro sociale Pedro. Le riprese si sono svolte principalmente di sera, fatta eccezione per la scena iniziale e sono state effettuate da Gianluca Battilani in un solo giorno, il 21 novembre 2023, dopo circa 2 mesi di preparazione. Durante questo periodo, Federico ha seguito lezioni di danza hip hop e funky da Isabella Pettenuzzo, ha visionato diversi video su YouTube e ha iniziato a frequentare i ritrovi della comunità di freestylers e hip hoppers di Padova.

Nel video hanno collaborato le ballerine Federica Esposti, Isabella Pettenuzzo, Laura Baldon, Giulia Meccheri, Laura Bartolucci, ed il ballerino Daniel Sun. La coreografia e la storyline sono state curate da Federica Esposti e da Fik. Le riprese video e la post-produzione sono state realizzate da Gianluca Battilani. Riguardo alla base musicale, Fik è l’autore della musica e del testo, Fosco17 (produttore del brano e del relativo album) suona il basso elettrico, mentre Luca Rizzola la batteria.

Fik y las Flores Molestas è il nome con cui Federico ha scelto di raggruppare le varie collaborazioni in studio e dal vivo, per le strade e nei club, che l’hanno accompagnato nella rappresentazione delle sue musiche.

Oggi Fik si esibisce in formazione trio con Emanuele Pecciarini (drums) e Fabio Barbaro (bass), ma i featuring con suonatori di strumenti a fiato non mancano di certo: Federico ha organizzato numerose parate in formazione marching band a Berlino, a Padova e Venezia, avendo così la possibilità di raccogliere i contatti di tantissimi musicisti.

Fik

Federico Ficarra, noto come Fik, è un performer, cantante, chitarrista e compositore. Insegna musica ed è il manager e factotum della band Fik y las Flores Molestas.

Fik ha vissuto 4 anni a Berlino, esibendosi in diversi club e jazz club, ottenendo visibilità anche attraverso un articolo con foto in prima pagina e pagine interne del quotidiano Berliner Morgenpost. In Italia, si è esibito in locali e festival noti come lo Sherwood Festival, il CSO Pedro, Al Vapore Bar & Music, Vinile, e molti altri. Da novembre Fik ha iniziato a studiare danza hip hop e funk con la ballerina coreografa Isabella Pettenuzzo. Ha frequentato un corso di perfezionamento con la cantante jazz Alessia Obino ed ha conseguito la Licenza di Teoria e Solfeggio e 2 diplomi triennali, uno in Tecnico di Sala di Registrazione e l’altro in Chitarra jazz (2021) presso il Conservatorio di Padova. Ha inoltre studiato recitazione teatrale e ha lavorato con registi e attori noti del Teatro Verdi di Padova e del Teatro Piccolo di Milano. Studia sempre chitarra e musica, facendo le dovute pause, dall’età di 8 anni in gran parte come autodidatta.

Emanuele

Emanuele Pecciarini inizia a studiare la batteria all’età di otto anni presso la scuola di musica “F. Landini” (FI) dove si contraddistingue fin da subito per le proprie capacità vincendo una borsa di studi.

Prosegue i propri studi diplomandosi all’accademia “Lizard” e dopo di essa inizierà un percorso didattico presso il conservatorio “F. Venezze” di Rovigo che si concluderà col diploma in batteria nel 2021.

Nel percorso in conservatorio avrà la possibilità di studiare con grandi maestri come Stefano Paolini, Ricky Roma, Pier Mingotti e parteciperà a masterclass con batteristi del calibro di Dave Weckl e Mark Guiliana.

Negli ultimi anni ha svolto un’importante attività concertistica e di incisione in studio con gruppi e artisti del calibro di: Edo (XFactor), Lamponi Di Piombo, Folk Solution Band, Fik y las Flores Molestas, In Diretta Nel Vento (tribute band ufficiale dei Pooh) e DeEsperanza.

Fabio

Fabio Barbaro è un bassista elettrico nato sotto il segno del Rock ma fulminato sulla via di Damasco dal Jazz. Fabio ha studiato alla Scuola di Musica Gershwin di Padova, alla Scuola di Musica Thelonious Monk di Mira e al Conservatorio di Padova con Maestri come Alessandro Fedrigo, Franco Testa, Giorgio Panagin e Marco Privato, oltre che a ricevere lezioni private da diversi professionisti.

Amante di tutti i generi musicali, ha suonato nel corso degli anni con diverse formazioni musicali in gruppi Jazz, Fusion, Rock, Metal, Bossa nova, Pop Italiano ed Estero, Cantautorato, Musica Etnica e Musica Partenopea, suonando in diversi locali, hotel, eventi, ristoranti, festival e feste private.

“Stranger” è il nuovo singolo della band.