Da Borgo di Rassa a Scopello, Linea Bianca su Rai 1 è ad Alagna

Alagna, in Piemonte, al confine con la Valle d’Aosta e la Svizzera, è la meta di “Linea Bianca” su Rai 1, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con Lino Zani

Sarà Alagna, in Piemonte, al confine con la Valle d’Aosta e la Svizzera, la meta di “Linea Bianca”, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con Lino Zani, nella puntata in onda sabato 2 marzo alle 14.00 su Rai 1. Con la guida alpina Michele Cucchi, Massimiliano Ossini raggiungerà quota 3.624 metri sul livello del mare su una delle cime del Monte Rosa, in prossimità della Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa.

Poi si andrà alla scoperta del luogo dove Fra Dolcino si rifugiò prima della sua esecuzione per eresia nel 1307, a Borgo di Rassa. A seguire, tra i comuni di Balmuccia e Prato Sesia, sulle tracce del “supervulcano” della Valsesia, affascinante relitto geologico sotto le Alpi, attivo 300 milioni di anni fa.

L’allevamento degli animali, il pedicure alle capre, la produzione e la stagionatura del formaggio Macagn e, soprattutto, una grande passione per il proprio lavoro: tra Boccioleto ed Oro, con Greta e Natascia, nella loro azienda agricola, si seguirà una giornata tipo delle “gemelle del latte”.

Si andrà poi alla scoperta di Boccioleto, dove è festa grande per la preparazione della paniccia, un minestrone fatto con gli ingredienti poveri della tradizione contadina della Valsesia: una ricetta quasi millenaria che da piatto di carnevale è diventato simbolo di condivisione e fratellanza.

E ancora, a Scopello, sull’Alpe di Mera, in un caratteristico agriturismo con vista mozzafiato sul Monte Rosa, si riceveranno preziosi consigli per portare gli animali domestici in montagna.

Infine, a Ca’ Morca in Val Vogna, “Linea Bianca” entrerà in una tipica casa Walser, sotto la guida esperta della signora Giuliana, con Lino Zani che dovrà imparare a preparare il burro come si faceva 100 anni fa.