Beta-Talassemia: terapie e trasferimenti rubano 1 mese ai pazienti

Nel corso dell’evento sono stati presentati i risultati ad interim dell’indagine nazionale realizzata su pazienti e caregiver, tuttora in corso, condotta da Elma Research.

I dati si basano sulle risposte di un campione di 106 partecipanti, e fanno emergere come la patologia abbia un peso importante non solo sui malati, ma anche su chi se ne occupa.

“La dimensione del tempo è fondamentale nel vissuto dei pazienti con beta-talassemia, come emerge anche dalla survey che abbiamo condotto: la necessità di dedicare così tanto tempo a cure e controlli influenza il modo in cui ipazienti vivono la loro vita”, spiega Patrizia Amantini, Direttore di Ricerca Elma Research.

I dati lo dimostrano: se si considerano i pazienti fra 21 e 40 anni si vede che il 46% afferma che la malattia modifica le abitudini, il 54% la possibilità di viaggiare, il 38% di avere una relazione stabile o sposarsi, il 42% di fare dei figli. “La presenza della beta-talassemia significa per molti pazienti dover chiedere spesso aiuto (68%) per la gestione dei figli, per la cura della casa o per essere accompagnati alle visite; significa anche dover fare delle rinunce rispetto ai propri hobby e interessi, a vacanze e viaggi e a momenti di relax in generale, e per il 30% corrisponde a un re-setdella propria vita in termini di lavoro e progetti famigliari”.

Non stupisce quindi che nei pazienti con meno di 20 anni sentimenti comuni siano quelli di incomprensione, confusione e scoraggiamento; in quelli fra i 20 e i 45 anni a pesare di più siano solitudine e stress; mentre per quelli più

anziani sia soprattutto l’affaticamento a condizionare la vita.