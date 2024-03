Arrivano nuove segnalazioni di avvistamenti UFO in Liguria

Altri avvistamenti UFO in Liguria, specie a Genova: se ne parlerà ai prossimi convegni di domenica 7 aprile a Rho e sabato 20 aprile a Falconara Marittima

Dopo le recentissime segnalazioni di ufo in Liguria, il CUFOM Liguria pubblica alcuni avvistamenti, tre dei quali avvenuti a Genova, i quali sono molto importanti, tanto che se ne parlerà ai prossimi convegni di domenica 7 aprile a Rho e sabato 20 aprile a Falconara Marittima. Gli ufologi che stanno indagando sulle segnalazioni e per loro il presidente Nazionale Angelo Carannante, prendono decisamente le distanze da alcune notizie riportati dai media, su presunti velivoli extraterrestri che sarebbero presenti nei cieli liguri, ma anche italiani. Ufo, significa semplicemente oggetto volante non identificato, ma non velivolo alieno, in quanto non abbiamo alcuna prova certa che si trattIi di navicelle extraterrestri.

Nell’atmosfera terrestre ed anche oltre, volano un’infinità di oggetti di varia natura, tra cui velivoli super evoluti di grandi potenze e, le immagini e i rilievi anche strumentali, possono aiutare fino ad un certo punto ad identificare un oggetto volante: non c’è prova sicura che si tratti di velivoli alieni . In merito alle nuove segnalazioni di avvistamenti, è online un video al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=JBCl5eiyGnI e lo stato delle indagini, in continuo aggiornamento, è postato sul sito ufficiale del CUFOM all’indirizzo www.centroufologicomediterraneo.it.

Uno degli avvistamenti, è avvenuto in località Bolzaneto, Genova, dove un uomo, abituato ad osservare il cielo, mentre era al telefono e si godeva la pausa pranzo nell’intervallo lavorativo, da un capannone industriale, ha notato in cielo due oggetti bianchi equidistanti, che volavano da est/nord est, verso sud/sud ovest, mantenendo una velocità costante. L’area precisa in cui volavano i due uap, era compresa, dalla visuale dell’osservatore, tra il santuario di Nostra Signora della Guardia, fino a sud in direzione del mare. I due oggetti, che per tutta la durata dell’avvistamento hanno mantenuto la stessa reciproca distanza, erano alquanto strani, in quanto sembravano, parole del testimone, due gomme per cancellare e della grandezza di una pallina di ping pong. Il testimone non si è perso d’animo ed ha immediatamente filmato i due presunti velivoli che, dal video, appaiono più piccoli di come erano in realtà. Poi, velocemente, sono spariti dalla visuale.

Un secondo avvistamento, è avvenuto, sempre a Genova, dove, una persona, mentre chiudeva le persiane, ha avvistato una luce molto intensa immobile in cielo, allungata in verticale, forma non nuova nella casistica ufologica, che, pian piano, si è affievolita fino a spegnersi. Ad Arenzano, invece, non lontano da Genova, un oggetto molto veloce, con tre luci, di cui due più deboli ed una molto forte che sembrava ruotare su sè stessa, è stato visto da tre persone, con cielo sereno ed assenza di vento Negli ultimi anni, si sono succedute numerose segnalazioni dalla Liguria, come a Millesimo della Val Bormida, dove diversi testimoni hanno avvistato una luce bianca velocissima che, dopo aver emesso un bagliore, è schizzata verso nord.

Altro avvistamento si è avuto a Lerici, in provincia di La Spezia, dove diverse persone hanno visto una squadriglia di luci bianche spostarsi nel cielo. Ad Imperia, invece, una grossa luce, è stata avvistata da due testimoni, in direzione del mare e che, ad un certo punto ha perso quota spegnendosi come una stella cadente ma senza lasciare alcuna scia. Dal CUFOM Liguria, sottolineano che, da sempre, la Liguria, è molto frequentata dagli oggetti volanti non identificata Liguria e che numerosi sono gli ufo files di tale regione nei suoi archivi.

Tutti i casi, sono oggetto di indagini ed approfondimenti. Chi ha visto presunti ufo o oggetti strani in cielo, o anche in mare, è pregato di contattare il 320/4659798 di Whatsapp, oppure centroufologicomediterraneo2@gmail.com, oppure i social del CUFOM.