A “Italian Green” stamani su Rai 2 i rifiuti trasformati in risorsa

Partirà dall’interno di un impianto di termovalorizzazione la puntata di “Italian Green”, in onda sabato 2 marzo, alle 9.50 su Rai 2. I conduttori Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli partiranno da questa struttura industriale dove i rifiuti vengono trasformati in risorsa per affrontare temi che vanno dall’ideazione di nuovi strumenti innovativi al servizio della mobilità elettrica alla trasformazione dei rifiuti derivanti dai terreni di bonifica in nuove materie per edilizia.

E poi il racconto di contesti in cui coesistono impianti per lo smaltimento e la trasformazione dei rifiuti e spazi per attività di yoga nonché arnie per le api e infine, esempi di realtà aziendali che mettono al centro della sostenibilità non solo l’ambiente ma anche la persona. Quattro rubriche, assegnate ad ognuno dei conduttori sono dedicate all’approfondimento di aspetti curiosi legati al mondo della chimica, dell’alimentazione, del clima e della cultura sostenibile in generale. In puntata non mancherà anche uno spazio dedicato alla musica “a tema green” con l’esibizione di una band che utilizza strumenti realizzati con oggetti quotidiani di recupero per suonare.