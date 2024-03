Morta a 31 anni Cat Janice, la cantante colpita da una forma aggressiva di sarcoma

Morta a 31 anni Cat Janice, i proventi della sua canzone in lascito al figlio di 7 anni. Il suo ultimo brano ‘Dance You Outta My Head’ era diventato virale su TikTok

La sua ultima canzone, “Dance You Outta My Head“, ha raggiunto le vette musicali in poche settimane, diventando il brano più ascoltato su TikTok: è morta a 31 anni Cat Janice. La cantante, che da anni combatteva contro una forma molto aggressiva di sarcoma, ha lasciato i diritti della sua canzone al figlio di 7 anni.

CHI ERA CAT JANICE

Classe 1993, Cat si è avvicinata fin dall’infanzia alla musica, imparando a suonare diversi strumenti già dall’età di 6 anni. Nel 2014 pubblica il suo primo album, prosegue la sua carriera musicale e nel mentre lavora come scienziata nel campo di analisi geospaziale.

Nel 2022 la dolorosa scoperta. Dopo aver trovato un nodulo al collo, a Janice è stato diagnosticato un sarcoma, un raro tipo aggressivo di tumore. La cantante ha iniziato a condividere la sua battaglia contro il cancro su TikTok. Cat si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico per rimuovere il tumore, iniziando un percorso di chemioterapia. Nel frattempo, ha continuato a lavorare alla sua musica, scrivendo l’album ‘Modern Medicine’.

La terapia sembrava aver funzionato, ma un anno dopo, nel 2023, il cancro è tornato, questa volta ai polmoni. Cat ha ripreso la chemioterapia e di lì a poco ha pubblicato ‘Modern Medicine’. Consapevole di aver poco tempo, a dicembre 2023 sposa il suo fidanzato Kyle Higginbotham.

Il 19 gennaio 2024 pubblica in modo indipendente su TikTok la canzone ‘Dance You Outta My Head’. Appena quattro giorni prima aveva iniziato l’hospice. “Penso che mi chiameranno a casa. La mia ultima gioia sarebbe se faceste il presave della mia canzone ‘Dance You Outta My Head’ nella mia bio e l’ascoltaste in streaming perché tutti i proventi andrebbero direttamente al mio bambino di 7 anni che lascio”. Janice ha trasferito i diritti di tutte le sue canzoni a suo figlio.

Due settimane dopo la pubblicazione, ‘Dance You Outta My Head’ si è classificata al numero 37 della Hot Dance/Electronic Songs di Billboard e al numero 11 nella classifica generale delle vendite di brani digitali. Ha raggiunto la posizione numero 1 nella Top 50 di TikTok Billboard il 17 febbraio.

Cat Janice è morta il 28 febbraio. A darne notizia la sua famiglia, con un commovente post sui social.

“Questa mattina, dalla casa della sua infanzia e circondata dalla sua amorevole famiglia, Catherine è entrata pacificamente nella luce e nell’amore del suo celeste creatore. Siamo eternamente grati per l’effusione di amore che Catherine e la nostra famiglia hanno ricevuto negli ultimi mesi. Cat ha visto la sua musica arrivare dove non si sarebbe mai aspettata e riposa nella pace di sapere che continuerà a provvedere a suo figlio attraverso la sua musica. Ciò non sarebbe stato possibile senza tutti voi”.