“Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia – Il Musical” arriva a Madrid

“Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia – Il Musical” di ATLANTYCA ENTERTAINMENT arriva in Spagna, sul palco di MADRID fino al 3 marzo 2024

Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia – Il Musical di Atlantyca Entertainment arriva in Spagna. Il famoso musical live, un’estensione del brand editoriale Geronimo Stilton, continua a dimostrarsi un successo. Dopo essere stato acclamato in Italia, Canada, Belgio e Olanda e Asia, lo spettacolo è in questi giorni a Madrid, in Spagna.

Fino al 3 marzo 2024 il musical è per la prima volta in scena sul palco del teatro di Madrid, LA LATINA. Lo spettacolo, prodotto da All Entertainment , società italiana leader nella produzione di spettacoli live e di musical, su licenza di Atlantica Entertainment, regala l’avventura e l’umorismo che i bambini e i genitori di tutto il mondo sono abituati a ricevere dal famoso giornalista roditore Geronimo.

Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia – Il Musical racconta le avventure che Geronimo vive insieme a gnomi, folletti e draghi, per salvare la Regina delle Fate, Floridiana.

Dopo una dura giornata di lavoro all’Eco del Roditore, Geronimo Stilton finalmente torna a casa. Ma un fortissimo temporale fa saltare la corrente… Geronimo sale in soffitta per prendere un candelabro ma appena entra inciampa in un vecchio baule, sbatte il muso per terra e sviene. Al suo risveglio vede un carillon decorato con sette pietre preziose dentro il quale trova una pergamena scritta in una lingua misteriosa. Improvvisamente dal carillon esce una luce fortissima che porta Geronimo nel Regno della Fantasia. Grazie all’aiuto del ranocchio Scribacchius che traduce il Fantastico, la misteriosa lingua della pergamena, Geronimo scopre che si tratta di una richiesta d’aiuto di Floridiana, la Regina del Regno delle Fate, messa in serio pericolo da Stria, la perfida Regina delle Streghe. Da questo momento ha inizio un lungo viaggio per Geronimo, pieno di audaci avventure e numerosi incontri con gli abitanti dei regni fantastici, uniti per salvare Floridiana. Geronimo sarà in grado di riportare la pace nel Regno della Fantasia?