Attacchi di Israele a Gaza: veto degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza Onu

Gaza, gli Stati Uniti ancora con Israele: oppongono il veto al Consiglio di sicurezza dell’Onu. La decisione è stata presa dopo l’uccisione di oltre cento civili in fila per ottenere gli aiuti umanitari

Gli Stati Uniti ancora dalla parte di Israele al Consiglio di sicurezza dell’Onu dopo che oltre cento persone in fila per ottenere aiuti umanitari sono state uccise presso Gaza City in un’area occupata dai militari di Tel Aviv. Secondo fonti citate dall’agenzia americana Associated Press, tra le quali l’ambasciatore palestinese Riyad Mansour, Washington ha bloccato l’approvazione di una mozione che era stata invece supportata da tutti e 14 gli altri membri del Consiglio.

Nel testo si accusava i militari di Israele di aver “aperto il fuoco” sui civili. Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “i civili disperati di Gaza hanno urgente bisogno di aiuto, compresi coloro che vivono nel nord, dove le Nazioni Unite non hanno potuto consegnare aiuti per oltre una settimana”.

GAZA, RUSSELL (UNICEF): VITTIME PERSONE AFFAMATE, INORRIDITA

“Sono inorridita dalle notizie di oltre 100 persone a Gaza che hanno cercato di prendere cibo per sopravvivere, ma hanno perso la vita”: così Catherine Russell, direttrice generale di Unicef. In un post sul profilo X della responsabile, si legge ancora: “È un altro triste promemoria della disperazione delle famiglie affamate e assetate che cercano di sopravvivere; devono avere accesso sicuro agli aiuti umanitari”.

GAZA, GIAPPONE SI APPELLA A ISRAELE PER CESSATE IL FUOCO

Secondo la nota ufficiale rilasciata in giornata ora locale dal ministero degli Esteri, il Giappone “esorta Israele ad un cessate il fuoco umanitario nel territorio palestinese della Striscia di Gaza”. L’appello arriva ad un giorno di distanza dall’incontro di ieri a Gerusalemme tra il Vice ministro degli Esteri giapponese Kiyoto Tsuji e il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, nel quale Tsuji ha manifestato, a nome del governo di Tokyo, “seria preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza”. “Il Giappone ribadisce il suo impegno a sostenere gli sforzi diplomatici tra le due parti in conflitto per una soluzione che preveda la coesistenza pacifica tra Israele e uno Stato palestinese indipendente”, ha dichiarato il Vice Ministro al termine del suo incontro, al quale è seguita la visita alle famiglie degli ostaggi detenuti da Hamas.