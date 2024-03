Artroplastica dell’anca: migliori risultati con l’anestesia spinale

Uno studio sui piani di gestione anestetica per l’artroplastica totale dell’anca ha stabilito che l’anestesia spinale determina risultati migliori rispetto all’anestesia generale

“Sempre più studi stanno scoprendo che l’anestesia spinale, con o senza blocchi dei nervi periferici, è superiore all’anestesia generale nei pazienti sottoposti ad artroplastica totale dell’anca”, ha affermato Alexander Beletsky, medico anestesista presso il Riverside Community Hospital, in California.

“Più specificamente, i pazienti che ricevono trattamento spinale con o senza blocco dei nervi periferici hanno degenze ospedaliere più brevi, minori eventi avversi, tempi di mobilizzazione più rapidi, minore utilizzo di analgesici e una minore mortalità a 30 giorni.”

I ricercatori hanno analizzato i pazienti che avevano ricevuto THA tra il 2010 e il 2021, utilizzando un database della Hospital Corporation of America, contenente informazioni provenienti da oltre 150 ospedali negli Stati Uniti.

Hanno scoperto che l’anestesia spinale era associata a una diminuzione della durata della degenza e dei tassi di riammissione a 30 giorni, ed era correlata a un aumento del tasso di dimissioni nello stesso giorno.

“Il nostro studio si aggiunge a un crescente corpus di ricerche che suggeriscono che le tecniche regionali sono vantaggiose in questa popolazione di pazienti”, ha affermato Beletsky.

“L’anestesia ideale è un anestetico personalizzato in modo univoco per il paziente”, ha aggiunto. “In definitiva, è compito dell’anestesista valutare rischi e benefici e anche valutare eventuali controindicazioni, come la coagulopatia e la sepsi nel caso dell’anestesia regionale. Ciononostante, questo studio aggiunge ulteriori dati che suggeriscono che le tecniche di anestesia regionale dovrebbero meritare una seria considerazione nell’artroplastica totale dell’anca, poiché producono risultati superiori in termini di risultati clinici oggettivi rispetto all’anestesia generale”.

Beletsky ha osservato che lo studio presenta due risultati che giustificano ricerche future: 1) confronto dei risultati tra l’anestesia regionale e l’anestesia generale e 2) il ruolo del tempo di fine dell’intervento nei modelli di dimissione.

“L’utilizzo dell’analisi predittiva ci dà la possibilità di definire meglio le traiettorie di cura”, ha affermato Beletsky. “Una questione importante è il confronto tra l’anestesia generale con blocco dei nervi periferici e l’anestesia spinale con o senza blocco dei nervi periferici. Anche se il nostro studio inizia a fare alcuni di questi confronti, studi futuri potrebbero prendere in considerazione campioni di grandi dimensioni con confronti discreti tra diversi tipi di anestetici fianco a fianco”.

Autorevoli professionisti che hanno commentato il lavoro hanno fatto notare che è noto ormai da tempo che l’anestesia spinale è il mezzo più semplice, sicuro, efficace e affidabile per inibire la dannosa nocicezione chirurgica che è un fattore importante nella causa della “sindrome da stress chirurgico”. È di gran lunga superiore ad altre forme di blocco regionale che comportano il rischio di danni ai nervi, cedimento del blocco e richiedono molto più tempo e attrezzature speciali e supporto infermieristico, ecc.

Secondo alcuni anestesisti i risultati potrebbero essere migliorati ancora di più se i blocchi fossero installati dopo che i pazienti sono stati anestetizzati, narcotizzati, intubati elettivamente e girati su un fianco per consentire il blocco unilaterale dell’anca dolorosamente rotta. Con il paziente così reso indolore e immobile, può essere posizionato meglio per ottimizzare le probabilità di un blocco riuscito.

Quest’ultimo approccio non è accettato da tutti visto che alcuni sottolineano che eseguire un blocco di qualsiasi tipo mentre il paziente è anestetizzato corre il rischio di un’iniezione intraneurale che distruggerebbe il nervo anche se questo tipo di evento è raro e forse improbabile per una colonna vertebrale sotto la cauda equina.