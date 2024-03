“Non abbiamo paura”, a Mosca in centinaia cantano ai funerali di Navalny. Dopo la funzione, la salma dell’oppositore russo è stata portata al cimitero di Borisov

“Tu non avevi paura, anche noi non abbiamo paura”: parole ritmate da centinaia di persone che si sono riunite all’esterno della chiesa di Mosca dove si sono tenute oggi le esequie di Alexei Navalny, l’oppositore russo morto in carcere due settimane fa. Immagini e video della partecipazione in strada di fronte al luogo di culto sono stati diffusi dai collaboratori della sua Fondazione anti-corruzione. Il corpo di Navalny, deceduto in un penitenziario siberiano in circostanze da accertare, sulle quali sono state date versioni differenti, è stato poi portato al cimitero di Borisov.

Ovd Info, un’organizzazione non governativa che sottolinea di battersi per i diritti umani, ha rilanciato stamane le foto di un manifesto affisso presso il cancello del camposanto: cimitero chiuso oggi ai visitatori. Un’informazione, questa, poi smentita dall’amministrazione del luogo. In Russia questo mese sono previste elezioni presidenziali. Scontato, secondo la gran parte degli osservatori, un nuovo mandato per il capo di Stato Vladimir Putin.

