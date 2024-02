Rally: PRS Group soddisfatta del Trofeo MRF nel tricolore terra

Rally: PRS GROUP saluta con entusiasmo l’arrivo di un nuovo trofeo monogomma che si svilupperà sul “tricolore” delle strade bianche, organizzato da MRF Tyres Europe Srl

PRS GROUP, che da anni ha rivolto i propri interessi organizzativi alle competizioni di rally su terra, anche per la stagione 2024 conferma essere la struttura organizzativa più attiva nel settore, avendo a calendario tre delle sei gare che compongono il Campionato Italiano Rally Terra, i rallies “Foligno”, Adriatico” e “Marche”.

Con l’occasione, PRS GROUP saluta con entusiasmo l’arrivo di un nuovo trofeo monogomma che si svilupperà sul “tricolore” delle strade bianche, organizzato da MRF Tyres Europe Srl, il costruttore indiano di pneumatici da competizione, che torna a promuovere in maniera forte il proprio prodotto.

Un prodotto che ha trionfato nelle ultime tre edizioni del campionato italiano su terra con il pluricampione italiano Paolo Andreucci e ha dimostrato competitiva e performance su larga scala con vittorie assolute nel FIA European Rally Championship e nel Campionato Italiano Assoluto Rally.

PRS Group si troverà quindi a lavorare con il nuovo trofeo per tre occasioni, mettendo sin da ora a disposizione di MRF Tyres tutta la propria esperienza e passione affinché si possa avere un forte stimolo per l’intero settore.

MRF Rally Trophy Italia metterà in palio un montepremi complessivo intorno ai 100.000 Euro, distribuito fra premi in denaro alla fine della stagione in base alle classifiche assolute e di Raggruppamento oltre alla fornitura di treni gomme MRF Tyres, che verranno assegnati in base alle classifiche di ciascun appuntamento in calendario.

Oriano Agostini, di PRS Group afferma: “Una bellissima notizia per tutto il movimento dei rallies su terra, l’arrivo di un costruttore a titolo ufficiale è sempre di buon auspicio, sicuramente sarà un sostegno importante per i concorrenti e di riflesso anche per noi organizzatori. Sono sicuro che il Campionato su terra di quest’anno sarà una sfida ancora più appassionante e spettacolare degli anni scorsi”.