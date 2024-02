Quali sono i bonus e gli incentivi dei siti di scommesse sportive?

I bonus e gli incentivi offerti dai siti di scommesse sportive sono una delle strategie più efficaci per attrarre nuovi clienti ma anche per fidelizzare i clienti già registrati anche in una concorrenza spietata. Vediamo quali sono le promozioni siti scommesse più conosciute.

Le promozioni legate ai siti scommesse sportive sono, nonostante un mercato davvero competitivo, l’incentivo più interessante per attirare nuovi clienti ma anche per trattenere, con bonus speciali, i clienti già registrati, cioè quelli già presenti sul portale. I migliori bonus dei siti di scommesse, qui elencati , permettono, dunque, di ridurre i rischi sperimentando diversi aspetti di una piattaforma che funziona senza un grande budget di riferimento. Vediamo, dunque, insieme quali sono le offerte che sono più popolari in quest’ultimo periodo.

Scommesse online bonus: quali i più popolari?

Senza ombra di dubbio, fermo restando che stiamo parlando sempre e soltanto di siti concessionari legali , l’offerta più apprezzata è il bonus sul primo deposito o, ancora più raro, quello senza deposito. Il bonus sul primo deposito è, infatti, quella somma di denaro che viene associata a un qualunque deposito venga fatto sul nostro conto di gioco, anche minimo. Questo permette, soprattutto per chi non ha tanta dimestichezza con i portali, di poter avere una piccola somma a disposizione per poter puntare su questo o quell’evento senza dover intaccare il proprio tesoretto.

Ancora meglio, quindi, se troviamo un bonus senza deposito, cioè una promozione che si attiva anche se non si è ancora depositato nulla sul conto. In quest’ultimo caso, quindi, ci troveremmo davanti al poter usare solo la promozione in denaro senza dover depositare nulla sul colto. Facciamo, comunque, essendo la normativa, in Europa e in Italia, molto severa, attenzione a termini e condizioni di ogni offerta. Può essere, infatti, che anche se la promozione ci sembra molto generosa ci siano delle condizioni per ottenerla proibitive per il nostro modo di giocare.

Pensiamo solo a requisiti di puntata troppo alti o a un tempo di acquisizione troppo breve rispetto a quanto giochiamo. Leggere, dunque, le condizioni per ottenere un bonus ci permette di essere consapevoli di quello che vogliamo, di come possiamo raggiungerlo evitando brutte sorprese.

Le promozioni, comunque, non sono solo per chi si è appena iscritto ma anche per i clienti già registrati. Possibile trovare bonus cashback, che ci permettono di recuperare una parte delle perdite accumulate tramite un rimborso. Ci sono offerte che riguardano solo alcuni eventi in particolare. Quest’estate, ad esempio, con le Olimpiadi di Parigi alle porte, sarà molto probabile che ci siano bonus ad hoc per qualche disciplina in particolare. Non solo: non dimentichiamo quanto siano importanti i programmi VIP che consentono, proprio a coloro che sono più assidui, di avere l’opportunità di poter ottenere vantaggi esclusivi, premi accumulati grazie ai livelli raggiunti e tanto altro.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, come esatta rappresentazione delle tante tipologie di giocatori che sono presenti nel panorama delle scommesse sportive. C’è, infatti, chi gioca tutto e subito, chi studia le statistiche, chi si lascia trascinare dalla fortuna, chi crea il sistema, chi ha voglia di stupire con una cifra consistente, chi gioca poco e spesso e tanto altro. Per ognuno di loro, se l’operatore è davvero bravo, ci sarà una promozione adatta che permetterà al sito di essere il preferito e al giocatore di sentirsi coccolato soddisfacendo entrambi.