Previsioni meteo 29 febbraio 2024: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 29 febbraio 2024: tempo in miglioramento al Centro-Nord, ancora instabile su gran parte delle regioni meridionali

Il mese di febbraio si chiude con condizioni meteo instabili sull’Italia con piogge e temporali che nella giornata di oggi insisteranno al Sud peninsulare e sulla Sicilia. Tempo in miglioramento invece al Nord e gran parte del Centro ma sarà solo una breve parentesi. Domani infatti, Primavera meteorologica al via con il flusso Atlantico ancora protagonista. Entro il weekend avremo infiltrazioni umide al Centro-Nord Italia con precipitazioni abbondanti. Nel complesso le temperature si manterranno miti, quindi con bassa probabilità di irruzione fredde.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 29 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sui settori centro-orientali. Al pomeriggio ancora molte nuvole con precipitazioni sparse, più intense tra Piemonte ed Emilia Romagna. In serata e in nottata ancora dei fenomeni tra Piemonte ed Emilia Romagna e più asciutto altrove. Neve in calo fino a 1500-1700 metri. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con delle piogge isolate, neve in Appennino a quote alte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, anche intensi sui settori tirrenici. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e temporali sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio temporali in arrivo anche sulla Calabria. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento anche sulle altre regioni con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari da molto mossi a agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .