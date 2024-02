Noleggio barche elettriche via App: E-ssence e Navia uniscono le forze

Barche elettriche, che si guidano con o senza patente e sbloccabili via app: l’idea nasce dalla partnership tra E-ssence e Navia, cantiere navale romano

Barche elettriche, che si guidano con o senza patente e sbloccabili via app: nasce dalla partnership tra E-ssence (progetto bolognese per il noleggio via app di imbarcazioni a motore solamente elettrico) e Navia, cantiere navale romano, che sta progettando barche sempre più green tech.

Il sistema, presente finora solo in Olanda, è lo stesso, che si usa per i monopattini nelle città ed è completamente automatizzato: si sblocca la barca attraverso un’app sul cellulare, si naviga con l’assistenza di un “virtual skipper,” quindi la si ormeggia e si blocca, ricordandosi di metterla in carica.

Il business attorno al noleggio di barche elettriche è in aumento: il mercato a livello mondiale dovrebbe salire del 5% entro il 2027, arrivando a 20 miliardi di euro, mentre quello europeo raggiungerebbe i 6,5 miliardi nello stesso periodo; in Italia, al momento, il settore vale “solo” 60 milioni, ma quest’anno è attesa una forte crescita.

Come primo step della partnership, l’app sarà integrata nel gommone Navia X ed in nuovo modello di barca elettrica in fase di progettazione, caratterizzato da elevati standard ecologici, adatti per l’utilizzo anche nelle aree marine protette.