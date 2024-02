Il 29 febbraio 2024 inaugura la prima mostra personale a Barcellona di Leandro Manfrotto alla galleria Noho House: le info utili

La mostra personale di Leandro Manfrotto dal titolo Pragmatica, che inaugura alla galleria Noho House di Barcellona il 29 febbraio, presenta dipinti in cui il giovane artista, alla ricerca di sé, sperimenta nuovi inizi, disconforto e un orientamento verso il bene.

Nato a Bassano del Grappa (VI, Italia) nel 2002, da padre italiano e madre svedese/spagnola, dopo gli studi tra Italia e Spagna, si trasferisce a Londra dove ha il suo studio e sta conseguendo un BA in Fine Art alla Central Saint Martins. Leandro Manfrotto, che ha già all’attivo una serie di mostre in Italia, Spagna e a Londra, dopo i primi anni da autodidatta, nel 2023 partecipa a una residenza artistica a Oaxaca in Messico, dove scopre l’affascinante mondo della pittura materica. Esplorando diverse trame per le sue tele e sperimentando vari mezzi pittorici, intraprende un viaggio di trasformazione alla ricerca della felicità. Queste esperienze influenzano profondamente il suo approccio artistico, infondendo nei suoi nuovi dipinti una rinnovata prospettiva e profondità.

Le sue opere, dipinte ad olio su tela per lo più di grandi dimensioni, ritraggono un’ampia varietà di soggetti, tra cui figure umane, paesaggi e nature morte, rivelando l’inconscio dell’artista attraverso stratificazioni di significato che emergono dopo la realizzazione dell’opera. Spesso utilizza il paesaggio per perdersi, navigando tra ciò che sa e ciò a cui aspira. Le forme spesso non definibili dei suoi dipinti si trasformano attraverso la mescolanza dei colori permettendo di riconoscere il soggetto e il suo significato. Inoltre, sviluppa una nuova sensibilità per le sfumature grazie all’introduzione di quadri di dimensioni più piccole, terreno da lui mai esplorato prima d’ora.

Il titolo della mostra rivela la necessità dell’artista di arrivare ad esprimere al meglio ciò che egli è più capace di fare. Manfrotto crede che lo scopo del suo lavoro risieda nella costante ricerca del miglioramento delle sue competenze artistiche. In questo processo di evoluzione, l’artista si dedica all’osservazione e alla contemplazione di ciò che la vita gli presenta, conducendolo a una riflessione incondizionata su ciò che desidera. Questo lo porta a selezionare attentamente gli elementi che catturano la sua attenzione, per poi rielaborarli e assimilarli, al fine di progredire sia come individuo che come artista.

Fondata nel 2021 da Ulrika Talling-Smith, la galleria Noho House si trova nel cuore di Barcellona e rappresenta la creatività nordica collaborando con una serie di artisti e designer contemporanei. L’obiettivo è creare nuove opportunità per artisti di ogni tipo all’interno di uno spazio ibrido tra il concept store e la galleria d’arte.

BIOGRAFIA

Leandro Manfrotto, nato nel 2002 a Bassano del Grappa, Italia.

Dopo gli studi in Italia e a Barcellona, si trasferisce a Londra dove ha il suo studio e sta conseguendo un BA in Fine Art alla Central Saint Martins.

Leandro Manfrotto usa la sua arte come mezzo per promuovere la comprensione interpersonale e la crescita personale in un costante e continuo processo di sperimentazione e avanzamento.

Affrontando concetti legati alle esperienze di vita quotidiana e ai pensieri personali, si dedica alla creazione dei suoi dipinti come espressione del miglioramento individuale.