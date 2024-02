Fine della sesta e inizio della settima stagione di Hawaii Five-0 su Rai 4: la trama

Sesta stagione al temine e settima all’inizio per la serie poliziesca “Hawaii Five-0” in onda stasera in prima serata su Rai 4: la trama degli episodi

Sesta stagione al temine e settima all’inizio per la serie poliziesca “Hawaii Five-0”, in onda giovedì 29 febbraio dalle 21.20 su Rai 4. La sesta stagione si chiude con “Trappola a Chinatown”, in cui la squadra Five-0 cattura Gabriel Waincroft, ma Michelle Shioma, che vuole vendicare la morte di suo padre, vuole per sé il prigioniero; e con “Ho attenzioni solo per il tuo capo”, in cui per fermare un grande spaccio di metanfetamine sull’isola, McGarrett e Danny vanno sotto copertura come piloti, ma quando McGarrett viene gravemente ferito, Danny è costretto a rompere la loro copertura per salvare la vita del suo partner.

Nel primo episodio della settima stagione, intitolato “Pronti a giocare?”, poi, i corpi di due serial killer vengono trovati nella proprietà della Five-0 con pezzi degli scacchi in bocca, McGarrett e la squadra iniziano a dare la caccia a un misterioso vigilante.