Eventi e fiere: funzionano quelli che investono sulla tecnologia

L’organizzazione degli eventi e delle fiere è un settore che deve necessariamente stare al passo coi tempi per permettere alle aziende di spiccare in termini di competitività e di qualità. Due elementi in simbiosi, perché l’una non può esistere senza l’altra.

È chiaro che, nell’era del digitale, le ultime tendenze all’avanguardia nel settore non possono non riguardare gli strumenti tecnologici che permettono di organizzare fiere, eventi e manifestazioni di ogni genere. È grazie alla tecnologia se la gestione degli eventi è più efficace e li trasforma in perfette vetrine allestite con innovazione e successo.

Tecnologia e software negli eventi

Ormai è quasi impossibile immaginare l’organizzazione di un evento senza ricorrere alla tecnologia come strumento principale. Ogni evento, ogni fiera, ogni manifestazione si serve di vari strumenti e soluzioni tecnologiche che permettono di migliorare, semplificare e perfezionare ogni aspetto, dalla pianificazione all’esecuzione, fino all’esperienza complessiva degli utenti, sempre più interattiva ed efficiente.

L’intero processo di gestione degli eventi, pertanto, viene ottimizzato grazie alle applicazioni e alle landing page per fiere come quelle proposte dal partner tecnico SinoServizi, specializzato in soluzioni informatiche tecnologicamente innovative per fiere, congressi, meeting, convention e conferenze, come landing con monitoraggio iscrizioni, streaming web, gestione agenda dell’evento, piattaforme FAD o totem interattivi.

La gestione tecnologica e social degli eventi, infatti, è fondamentale poiché rappresenta un elemento di grande aiuto nella pianificazione e nella promozione di qualsiasi tipo di manifestazione con cui gestire la registrazione, l’emissione di biglietti, il rilascio di badge di ogni tipologia, il conteggio dei partecipanti e molto altro ancora.

Ecco, dunque, i migliori trend tecnologici necessari per rendere un evento memorabile e funzionale.

Trend tecnologici per fiere ed eventi

Gli eventi che funzionano meglio, che raggiungono gli obiettivi per cui vengono organizzati, che riescono a coinvolgere il maggior numero di partecipanti sono quelli che mettono al centro il potere degli strumenti tecnologici. Eventi e fiere che si diversificano dalla massa perché vantano una comunicazione aziendale in prima linea con l’innovazione, l’avanguardia e l’ottimizzazione dei risultati.

Realtà virtuale (VR)

Al primo posto tra i trend tecnologici non può che esserci la virtual reality. Implementare questo strumento oggi, con i tanti passi avanti che sono stati fatti in questo campo, è un vantaggio tecnologico di grande qualità.

Grazie all’innovativa tecnologia che caratterizza la realtà virtuale, tutti i partecipanti agli eventi e alle fiere hanno la possibilità di interagire con gli espositori e migliorare l’intera esperienza vissuta all’evento. Un esempio è l’utilizzo dei visori virtuali per osservare immagini 3D, che hanno il pregio di far immergere i partecipanti a 360° in quella che diventa un’anteprima realistica del prodotto o servizio che quel determinato brand sta lanciando sul mercato.

Intelligenza artificiale (AI)

Di pari passo alla virtual reality, agisce l’artificial intelligence, una tecnologia che si è ormai diffusa in quasi tutti gli eventi che puntano sull’avanguardia nell’organizzazione. L’esperienza dei partecipanti risulta davvero significativa e memorabile, perché l’azienda riesce a intercettare gli interessi e i bisogni dei consumatori e ad offrire contenuti di loro interesse dal maggiore impatto e successo.

Riconoscimento facciale

Anche il facial recognition otterrà un grande successo. Utilizzare questo strumento tecnologico, dopo aver acquisito un’immagine chiara dei partecipanti, permette di ottimizzare il check-in e fornire velocemente il badge ai partecipanti, ma anche di tracciare i movimenti dei partecipanti per evitare rallentamenti nelle aree degli eventi.

Ma non solo: gli espositori potranno servirsi dell’immagine dei partecipanti per accedere ad informazioni che li riguardano come il loro obiettivo da conseguire dopo aver partecipato all’evento. In questo modo, l’esperienza utenti verrà personalizzata al massimo perché l’espositore avrà degli strumenti efficaci su cui basare l’approccio della conversazione.

Proiettare immagini

Anche il projection mapping è una tecnologia che si posizionerà bene fra i trend tecnologici per eventi. È simile al video mapping, poiché vengono proiettate delle immagini su oggetti di forma e dimensioni differenti.

In pratica, qualsiasi tipo di oggetto si trasforma in un display interattivo, grazie al quale i partecipanti alle fiere potranno vivere un’esperienza immersiva e del tutto innovativa. Lo scopo di questa tecnologia è, infatti, quello di aumentare la gamification, nonché il coinvolgimento dei partecipanti all’evento.

Radio frequency identification

Una tecnologia innovativa, seppur potrebbe apparire molto retrò per via dell’età del suo strumento, è la radio frequency identification (RFID), cioè quella che utilizza le frequenze radio per trasferire dati wireless attraverso dei tag che vengono incorporati su badge, band o carte di plastica.

L’utilizzo principale di questa una tecnologia è la raccolta dei dati che riguardano l’esperienza dei partecipanti all’evento. Questi dati permettono di snellire i tempi di attesa alle code, i pagamenti e molti altri dettagli.

Inoltre, gli RFID permettono di far interagire i partecipanti direttamente con gli sponsor o con gli ospiti degli eventi tramite sondaggi o questionari live. Un modo efficace per far salire l’engagement dell’evento.

Pare, dunque, che gli eventi non possano più fare a meno della tecnologia, alleata insostituibile per migliorare non solo i processi organizzativi ma anche l’esperienza dei partecipanti, dal risultato sempre più interattivo e coinvolgente.