Doping: maxi squalifica per Pogba, resterà fermo 4 anni

Doping, niente sconti per Pogba: squalificato per 4 anni. Accolta la richiesta della Procura, il centrocampista della Juventus era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus del 20 agosto

Paul Pogba è stato squalificato per 4 anni per doping. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha accolto la richiesta della Procura antidoping. Il centrocampista della Juventus era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juventus del 20 agosto, partita che neanche giocò rimanendo in panchina.

Successivamente il centrocampista francese fu sospeso in via cautelare. Non riscontrata la ‘non intenzionalità’ dell’assunzione da parte del giocatore. Pogba compirà 31 anni il 15 marzo. Molto probabilmente non tornerà più a giocare.