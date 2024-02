Trasporto marittimo: DSIC firma ordini per nuove costruzioni VLCC

DSIC, in collaborazione con China Shipbuilding Trading Co. Ltd (CSTC), ha siglato contratti per 16 navi per un valore di circa 1,8 miliardi di dollari

DSIC, in collaborazione con China Shipbuilding Trading Co. Ltd (CSTC), ha siglato contratti per 16 navi per un valore di circa 1,8 miliardi di dollari. Tra questi vi sono le Very Large Crude Carrier (VLCC) convenzionali e a doppia alimentazione di GNL ordinate dagli armatori europei.

L’accordo, annunciato dalla China Shipbuilding Industry Corporation il 7 febbraio, comprende 6+2 VLCC alimentati a carburante convenzionale e 4+2 VLCC a doppia alimentazione a GNL.

La consegna delle navi inizierà a partire dalla fine del 2026, con i VLCC alimentati a GNL dotati di motori a doppia alimentazione ad alta pressione ME-GI, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio del 20% rispetto alle controparti a carburante convenzionale. Queste mega petroliere ottimizzate soddisfano le esigenze specifiche degli armatori, con i VLCC a combustibile convenzionale che soddisfano gli standard EEDI (Energy Efficiency Design Index) di fase III.

In combinazione con gli ordini precedenti, il valore totale del contratto raggiunge circa 1,8 miliardi di dollari.

Mentre le identità degli armatori europei rimangono sconosciute, rapporti precedenti suggerivano che figure di spicco come il magnate delle spedizioni greco Evangelos Marinakis e il magnate norvegese John Fredriksen stavano attenzionando ordini da DSIC sia per i VLCC convenzionali che per quelli alimentati a GNL.