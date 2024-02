Stasera su Rai 2 due episodi di “Mare fuori 4” in prima visione: la trama

Gli episodi “Questioni di scelte” e “Ragazzi fuori” della quarta stagione della serie Mare Fuori in onda stasera su Rai 2: la trama

Tornano le vicende dei ragazzi di “Mare Fuori”, con due nuovi episodi della quarta stagione in onda mercoledì 28 febbraio alle 21.20 su Rai 2. In “Questioni di scelte”, mentre Carmine soffre per Rosa, Pino spera in un ritorno con Kubra. Intanto Massimo vuole affrontare Donna Wanda e Edo indaga sull’avvocato D’Angelo. Micciarella rifiuta di incontrare sua madre.

A seguire, in “Ragazzi fuori”, Crazy J insiste per cantare con Cardiotrap e Rosa cerca di far ingelosire Carmine con Cucciolo. Edoardo riceve Carmela e Teresa e prende una decisione definitiva sul futuro.