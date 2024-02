Onlyoffice Docs lancia la versione 8.0: ecco le novità

La nuova versione della suite per ufficio online Onlyoffice Docs offre vari miglioramenti delle funzionalità e alcuni miglioramenti dell’interfaccia

Un lavoro in squadra è diventato praticamente un sinonimo della collaborazione documentale, dove le suite per ufficio hanno un ruolo fondamentale fornendo i team con li strumenti necessari per la modifica di documenti professionale. Con l’idea di potenziare e migliorare il flusso di lavoro degli utenti e di offrire un set degli strumenti avanzati in linea con le esigenze di ogni team, gli sviluppatori di ONLYOFFICE presentano oggi l’ultima versione di ONLYOFFICE Docs, potenti editor online per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, moduli digitali, file PDF e libri elettronici con tante nuove funzionalità per team di tutti dimensioni focalizzati sull’efficienza e produttività lavorativa.

Moduli PDF compilabili

Nuova versione 8.0 permette di creare moduli complessi in PDF e compilarli online, nelle app desktop e mobili. Utilizza i modelli DOCXF, inserisci vari tipi di campi e modificali per rendere l’aspetto del modulo secondo le tue esigenze. Elabora i contenuti, applica qualsiasi stile e formattazione, collabora sui moduli insieme al tuo team.

Collabora sui moduli PDF creati con gli editor ONLYOFFICE rendendo il flusso di lavoro più organizzato ed efficace, risparmiando il tempo dai compiti ripetitivi.

Creatore e compilatore dei moduli avanzato

La nuova versione della suite per ufficio permette di lavorare sui moduli con più comodità:

Utilizza i suggerimenti pratici,

Più impostazioni del pulsante di opzione per i i campi corrispondenti;

Selettore data per moduli PDF contenenti il formato della data.

Prossimi miglioramenti dei moduli di ONLYOFFICE offriranno più funzionalità come nuovi campi, compilazione di moduli basata sui ruoli, navigazione nei campi, firme e altro ancora.

Supporto del testo bidirezionale e interfaccia RTL

A parte la possibilità di applicare l’interfaccia RTL in modalità beta dalle impostazioni avanzate la suite d’ufficio ONLYOFFICE offre il supporto del testo bidirezionale permettendo anche la digitazione del testo da destra a sinistra con alcune limitazioni.

Nel futuro prevediamo di perfezionare il supporto RTL, aggiungendo il rilevamento automatico del corretto allineamento di testo, l’inserimento di dati in stile RTL nei fogli di calcolo e altro ancora.

Più opzioni di accessibilità: lettori di schermo migliorati

Disponibili in pochi clic direttamente dall’interfaccia i lettori di schermo aiutano a facilitare il processo di lavoro per gli utenti non vedenti o ipovedenti trasmettendo le informazioni quando si lavora su documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni.

Il lavoro con le finestre dialogo OK/Cancel è diventato ancora più veloce grazie all’utilizzo del pulsante Tab.

La collaborazione più intuitiva

Interagire con i membri del tuo team mentre collabori sullo stesso file è diventato ancora più semplice grazie agli avatar utente aggiunti negli editor.

Ora hai più opzioni per aggiungere i commenti – tramite l’intestazione del pannello e tramite pulsante Aggiungi commento al documento sul panello ottimizzato.

Funzionalità multitasking: utilizzo di diversi plugin insieme

Un altro aggiornamento dell’interfaccia invece offre più funzionalità multitasking. Adesso puoi utilizzare più plugin allo stesso tempo. Schiaccia il pulsante corrispondente per semplicemente passare da una scheda plugin all’altra ed eseguire compiti diversi.

Novità per i fogli di calcolo

La nuova versione della suite per ufficio ONLYOFFICE offre nuove funzionalità per rendere lavoro sui fogli di calcolo ancora più veloce e strutturato.

L’opzione Goal Seek rende il lavoro con le formule più fluido per i risultati previsti dei calcoli.

La scelta dei grafici è diventata un gioco da ragazzi grazie a un elenco dei grafici consigliati e un’anteprima in base ai dati selezionati.

Mentre l’opzione Serie permette di creare rapidamente sequenze numeriche e velocizzare il tuo lavoro inserendo grandi quantità di dati identici.

Novità nelle presentazioni

Rendi le tue diapositive ancora più coinvolgenti impostando il colore per gli effetti delle animazioni.

Nuove opzioni di localizzazione

La nuova versione dispone di vari miglioramenti, ma non solo. Ancora un altro passo verso gli utenti. Gli editor di ONLYOFFICE sono disponibili in serbo e arabo. Sono anche disponibili le impostazioni regionali in indonesiano.