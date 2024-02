Online “A letto presto”, la nuova canzone di Michele Lai

Andare “A letto presto” è la nostra migliore arma per estraniarci dalle relazioni tossiche: lo sa bene Michele Lai che pubblica il nuovo singolo

Andare “A letto presto” è la nostra migliore arma per estraniarci dalle relazioni tossiche, prenderci il nostro tempo, allontanarci da ciò che ci spacca le ossa. Un momento per noi, per sistemarci, per rimettere tutto apposto, per diventare stanchi.

“In una relazione tossica i ruoli di vittima e carnefice si intrecciano sotto gli occhi stanchi e offuscati di chi vive dall’interno questo malessere. Piccole colpe si ingigantiscono, diventano lacerazioni. A letto presto è un abbraccio a chi, nonostante il dolore, non ha ancora trovato il coraggio di smettere.”

LAI è un progetto che nasce nel cervello di Michele Lai in forma strettamente privata. Impiega molto tempo per prendere forma, per riuscire a dare un nome ai suoi bisogni e per porre un freno a costrizioni mentali. La musica è una scoperta importante, è una strada per condividere.

Composizione e scrittura accelerano e maturano nel 2019 grazie al percorso intrapreso con la cantante italo-greca Marina Mulopulos (Almamegretta, Malfunk, Tilak…): la voce diventa centrale nelle sue produzioni, forte è l’influenza della musica nera, del Jazz e dell’RnB, del Soul e degli anni Ottanta.

Nel 2022 si dedica alla produzione del suo disco d’esordio in collaborazione con il produttore Lorenzo Pellegrini (/handlogic): i brani che compone sono una terapia, un modo per decostruire paure del passato. Il disco uscirà per Pioggia Rossa Dischi e Virgin LAS.