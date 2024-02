Manganellate agli studenti a Pisa: la dirigente del Reparto mobile Silvia Conti cambia ruolo

Silvia Conti, la dirigente del Reparto mobile di Firenze, di cui facevano parte i poliziotti che hanno caricato gli studenti a Pisa, è stata spostata ad altro incarico

La dirigente del Reparto mobile di Firenze, Silvia Conti, è stata destinata ad altro incarico: fino a oggi è stata al comando del reparto Mobile di Firenze, di cui fanno parte gli uomini che venerdì a Pisa erano schierati in tenuta antisommossa e hanno usato i manganelli contro gi studenti in corteo pacifico per manifestare a favore della Palestina. La dirigente Conti non ha avuto voce in capitolo nella gestione della piazza di quel giorno, aveva solo indicato le squadre da mandare a Pisa in occasione della manifestazione. Il Corriere della Sera riporta che dal Viminale si assicura che lo spostamento di Silvia Conti non avrebbe niente a che vedere con i fatti di piazza della scorsa settimana.

INDAGINI SUI POLIZIOTTI ‘PICCHIATORI’

Intanto, dopo le manganellate e le tante polemiche (gli studenti feriti, 10 dei quali minorenni, sono 18) stanno proseguendo gli accertamenti sulla catena di comando dei poliziotti e su chi sia stato a impartire l’ordine di caricare gli studenti nello stretto vicolo adiacente a piazza dei Cavalieri. Verranno anche passati al vaglio gli audio e le immagini della body cam dei poliziotti presenti in piazza, oltre che delle telecamera di vigilanza presenti lungo il percorso del corteo. Uno specifico accertamento verrà poi portato avanti su alcuni agenti che, come si vede bene dai video, hanno continuato a colpire gli studenti, anche violentemente, nonostante fossero già indietreggiati.

DOMANI PIANTEDOSI RIFERISCE ALLA CAMERA

Sui fatti di Pisa, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riferirà domani mattina alla Camera dei deputati alle 11.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).