In radio e in digitale il nuovo singolo di Giovanni Carnazza

“Oltre il tempo che avremo” è il nuovo singolo di Giovanni Carnazza disponibile in radio e sulle piattaforme streaming

Esce in distribuzione Believe Music Italia, il nuovo singolo di Giovanni Carnazza, che torna dopo tanto tempo con un nuovo inedito, a distanza di cinque anni dal suo primo singolo da solista “Per sempre”. Se il primo brano parlava di una promessa di amore poi disattesa, “Oltre il tempo che avremo” ci restituisce l’idea di un amore reso concreto da una rottura e dalla successiva consapevolezza che l’improvvisa mancanza può essere molto più rumorosa della presenza. È un brano che parla tra le righe delle parole, a voler rimarcare che spesso il silenzio è l’arma più potente che abbiamo per la comprensione di ciò che ci accade. Gli estremi esistono per potersi definire e, così come non potremmo conoscere la pace senza guerra, l’amore stesso non può essere davvero capito se non nella sua improvvisa assenza. Tutto ritorna ma non torna mai uguale a se stesso ed è in questo circolo senza fine che la vita può essere accolta in tutta la sua imperfezione.

“Oltre il tempo che avremo” è un brano scritto in un freddo sabato di febbraio dopo una rottura e un immediato riavvicinamento. Ci parla d’amore, un amore che non vorrebbe mai finire, un amore da custodire e proteggere, un amore da alimentare oltre il tempo che avremo.

