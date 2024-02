Fernando Bertoni nominato nuovo AD del gruppo Fagioli

Il Consiglio di Amministrazione di Fagioli SpA. ha nominato Fernando Bertoni nuovo CEO del Gruppo con l’obiettivo di ulteriore crescita

Fernando Bertoni guiderà Fagioli con l’obiettivo di accelerarne la crescita in diverse aree di business, tra cui energy generation, trasporti e sollevamenti speciali, facendo leva sul forte posizionamento di mercato, le riconosciute competenze tecniche e la presenza globale del Gruppo. Con un forte background internazionale nel mondo engineering e dell’energy, Fernando Bertoni entra in Fagioli dopo un’esperienza in qualità di Presidente e AD di UTIL Group, fornitore globale di soluzioni per automotive e altri segmenti industriali, assunta successivamente al medesimo ruolo alla guida del Gruppo COROB, leader nel mercato dei sistemi tintometrici. In precedenza, Bertoni ha lavorato per oltre 15 anni nel Gruppo General Electric in Italia, Europa e Brasile, sviluppando competenze diversificate in posizioni con responsabilità crescenti fino ad assumere la carica di CEO di GE Environmental Control Solutions.

Fagioli è controllata dal fondo di investimento QuattroR e dalla famiglia Fagioli, che insieme hanno promosso questo importante cambiamento nella leadership della società al fine di rafforzarne gli impegni di fiducia ed eccellenza verso clienti, partner e dipendenti. Rocco Sabelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fagioli SpA, ha dichiarato: “Con l’obiettivo di continuare ad investire e supportare la crescita del Gruppo, siamo lieti di annunciare la nomina di Fernando Bertoni come nuovo CEO del Gruppo Fagioli. Fernando apporta 30 anni di esperienza professionale maturata in tutto il mondo e un track-record unico, che saranno fondamentali nel guidare Fagioli nella prossima fase di crescita ed eccellenza nel servizio”.