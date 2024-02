Cargo aereo, AICAI aderisce a CONFETRA

AICAI, associazione che riunisce società di trasporto espresso del mercato italiano, aderisce a CONFETRA, la confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

AICAI, l’associazione che riunisce le principali società di trasporto espresso operanti nel mercato italiano, aderisce a CONFETRA, la confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica. L’obiettivo è quello di sviluppare un’azione coordinata per sviluppare maggiormente il cargo aereo e la sua collocazione nel sistema logistico nazionale.

Corrieri aerei strategici per il Made in Italy. In questo contesto, AICAI ha un ruolo di primo piano con oltre 52.000 lavoratori tra indotto e dipendenti diretti, un fatturato superiore ai 3 miliardi di euro, 300 voli settimanali da e per l’Italia, 7.000 veicoli, 133,5 milioni di spedizioni movimentate di cui 28,8 milioni in esportazione. L’associazione riunisce le maggiori società di trasporto espresso aereo internazionale in Italia e nel mondo come DHL Express, FedEx e UPS. Le imprese Associate AICAI giocano infatti un ruolo fondamentale nella catena logistica e del valore per le aziende italiane e sono un business partner fondamentale in particolare per le PMI, garantendo spedizioni di plichi e pacchi in 24/48/72 ore in tutto il mondo, con un contributo decisivo per l’export del nostro Paese: il 30% dell’export extra-UE a valore, secondo dati Agenzia delle Dogane, viaggia per via aerea. Basti pensare che il solo settore dei corrieri aerei espressi genera il 40% dei ricavi dell’intero segmento cargo aereo, la modalità di trasporto preferita dalle merci ad elevato valore aggiunto, evidenziando il ruolo strategico dei corrieri aerei per il sostegno delle esportazioni del Made in Italy.

Sfide future. Tra le aree di intervento che vedranno CONFETRA e AICAI collaborare, ci sono quelle che riguardano le infrastrutture, la sostenibilità, la digitalizzazione, la regolazione e le attività doganali.

Una partnership per potenziare il comparto. “Un ruolo chiave che va valorizzato e sostenuto” ha detto Carlo De Ruvo, presidente di CONFETRA. “Viviamo un contesto in cui l’integrazione logistica rappresenta la chiave per aprire nuove strade allo sviluppo del trasporto merci, in particolare per il settore del cargo aereo, che gioca un ruolo fondamentale per il sistema economico del Paese in termini di competitività del nostro import-export e di rilancio degli scambi commerciali. Per questo, l’adesione di AICAI a CONFETRA è tanto importante e permette alla nostra confederazione di rappresentare complessivamente gli interessi delle imprese impegnate nel cargo aereo, secondo un disegno di sviluppo del comparto e di adeguamento della pianificazione e della regolazione economica. Insieme a AICAI lavoreremo per creare una visione strategica più ampia e una valorizzazione più mirata, fondate su un approccio logistico capace di integrare dalla capacità di offerta aeroportuale fino alla distribuzione urbana”.

Un tassello fondamentale per una visione strategica della logistica. “L’adesione di AICAI a CONFETRA” ha detto Marco Carenini, Presidente AICAI “vuole sottolineare il ruolo cruciale che i tre corrieri aerei espressi svolgono nell’ambito del settore cargo e della logistica in generale, quali attori chiave dell’export, della competitività delle imprese, e dell’economia nazionale grazie all’offerta di un servizio di consegna rapido e flessibile che fa leva sulle incredibili potenzialità di network proprietari integrati terra-aria – un unicum nel mondo del trasporto che li rende business partner insostituibili delle aziende italiane, in particolare piccole e medie. Grazie alla collaborazione con CONFETRA, confidiamo di poter portare nuovo vigore alle attività di entrambi, collaborando sui temi critici da affrontare a livello di sistema, come degli aeroporti, della transizione ecologica e distribuzione urbana delle merci e quello regolatorio”.