Rom’antica ha aperto a Piacenza il 51° punto vendita in Italia

Rom’antica, brand specializzato nella pizza alla romana del Gruppo Finiper Canova, ha aperto il suo nuovo punto vendita a Piacenza, in Corso Vittorio Emanuele II 76

Rom’antica, prestigioso brand specializzato nella pizza alla romana del Gruppo Finiper Canova, guidato dall’imprenditore Marco Brunelli, annuncia l’apertura del suo nuovo punto vendita a Piacenza, in Corso Vittorio Emanuele II 76. Questo evento segna l’inaugurazione del 51esimo locale della catena, consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama della ristorazione italiana.

Quest’ultima apertura rientra nella strategia di espansione di Rom’antica, che mira a portare la sua inconfondibile pizza quadrata, leggera e croccante, nei cuori delle città italiane, nonché nei centri commerciali, offrendo così un’esperienza gastronomica di qualità sia per il consumo sul posto che per il take away e il delivery.

La scelta di Piacenza come nuova destinazione riflette l’intento di Rom’antica di valorizzare le aree urbane ricche di storia e tradizione enogastronomica, proprio come questa città emiliana, famosa per il suo patrimonio culturale e le sue delizie culinarie. Posizionato nel cuore pulsante della città, il nuovo punto vendita Rom’antica a Piacenza assicura una comoda accessibilità sia per gli abitanti locali che per i turisti di passaggio. Corso Vittorio Emanuele II, rinomato per il suo ricco patrimonio storico e l’atmosfera accogliente, fornisce lo scenario ideale per degustare l’incomparabile pizza alla romana offerta da Rom’antica.

Con l’inaugurazione a Piacenza, Rom’antica estende la sua rete raggiungendo i 51 punti vendita, dislocati strategicamente in regioni chiave quali Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Il segreto del crescente successo di Rom’antica risiede nella sua dedizione assoluta alla qualità e all’artigianalità: ogni pizza è un’opera d’arte culinaria, nata dall’uso di ingredienti di primissima scelta e da un impasto che viene preparato giornalmente con sapienza e passione, per garantire un prodotto finale che sia sinonimo di eccellenza. La minuziosa cura nella lievitazione, con un lievito utilizzato in quantità minime, assicura una pizza alla romana che non solo è deliziosa, leggera e croccante, ma anche estremamente digeribile, nel pieno rispetto dell’antica tradizione culinaria del Centro Italia.