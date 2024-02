Regionali in Sardegna: Desirè Manca è la regina delle preferenze

Elezioni regionali in Sardegna: è Desirè Manca la regina delle preferenze. L’esponente del M5s, consigliera d’opposizione nella passata legislatura, ne ottiene più di 8mila

In attesa di conoscere i dati definitivi delle elezioni di domenica – ancora non sono ufficiali i nomi di tutti i consiglieri regionali eletti – la Sardegna può comunque incoronare la sua “regina” delle preferenze. Oltre all’investitura della neo presidente della giunta, Alessandra Todde, le urne hanno consegnato anche il nome del candidato consigliere più votato in tutta l’isola. A stravincere è Desirè Manca, anche lei, come Todde, esponente del M5s, e consigliera regionale uscente. Manca, sassarese, ha, al momento, ottenuto 8.010 preferenze, un dato straordinario per una regione scarsamente abitata come la Sardegna.

“Sono molto emozionata e confesso che ieri notte qualche lacrimuccia mi è scesa– il commento di Manca-. Sono stata la persona più votata della Sardegna, un risultato eclatante e inaspettato. Gli elettori mi hanno attribuito una responsabilità enorme che non dimenticherò mai”. Ora, specifica la pentastellata, “dobbiamo iniziare a costruire dalle macerie che ci hanno lasciato. Un lavoro duro e difficile, ma sono sicura che l’onestà e il lavoro vero pagheranno. Io sono la dimostrazione che in politica non è sempre vero che va avanti chi pratica il voto di scambio: in questi cinque anni non ho mai ‘sistemato’ nessuno, ho sempre avuto le mani libere: e questo la gente lo capisce”.