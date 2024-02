Narciso presenta “Make Up (English Version)”

“Make Up”, il singolo di debutto di Narciso, rivive, ad un anno di distanza dall’uscita, in una nuova versione internazionale

Tra i protagonisti della seconda stagione di Drag Race Italia e semifinalista del Deejay On Stage di Radio Deejay con il singolo “Discoball”, Narciso ha dato vita ad un percorso musicale elegante ed out of the box nel quale è magistralmente riuscito a coniugare, attraverso la sua musica, la passione per il make-up e l’attenzione agli outfit ad un messaggio trasversale di inclusività diffuso anche nelle sue apparizioni live come quella del Roma Pride e “MUSICA Q”, il format dedicato alla musica emergente di cui è host in scena a Largo Venue in collaborazione con Latte Fresco e Indieffusione.

“Make Up”, il brano-manifesto scritto insieme a Roberto Casalino e prodotto da Francesco Tosoni per Indieffusione, che ha segnato il debutto discografico di Narciso a Novembre 2022, rivive in un’esclusiva rielaborazione in lingua inglese realizzata appositamente per essere presentata al pubblico internazionale del DragCon UK in scena a Londra.

Il brano è un invito a brillare anche quando non ci si sente adatti al contesto che ci circonda in una società basata sull’immagine in cui stereotipi e pregiudizi sono all’ordine del giorno.

“Make Up”, che ha già conquistato il pubblico italiano e ha preceduto i singoli “Stringimi Forte” e “Discoball”, quest’ultima realizzata anche in una versione Remix feat. Karma B, sarà disponibile in radio e in digitale.