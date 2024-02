Inoki feat Clementino: online il singolo “Leggenda da bar”

Inoki e Clementino, le due icone della scena rap nazionale danno vita ad una connection tra Bologna e Napoli con una release che descrive il loro background

INOKI pubblica su tutte le piattaforme digitali ed in formato fisico con la speciale edizione in vinile, “LEGGENDA DA BAR” feat. CLEMENTINO, il nuovo singolo pubblicato per Orangle Records e distribuito da Ada Music Italy.

“LEGGENDA DA BAR” si presenta come una release che racconta il background che accomuna i due pilastri della scena rap nazionale. Da Bologna a Napoli, in tutto lo stivale e fino a oltreoceano, la mentalità e l’attitudine descritte dai due fuoriclasse del microfono non cambiano e, soprattutto, non conoscono confini.

INOKI e CLEMENTINO cavalcano il beat di Janax piegando il tempo a loro piacimento con le loro barre dallo stile inconfondibile. Le strofe culminano in un inciso che è un vero e proprio inno ai valori e a una forma mentis che valica le generazioni e appartiene alla pura cultura hip hop.

“LEGGENDA DA BAR” è, così, un brano che affonda le radici nei principi di autenticità dei due artisti e che sancisce il loro sodalizio artistico. Un’imperdibile novità nel panorama discografico nazionale che non potrà che esaltare tutti gli ascoltatori.