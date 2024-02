Eurovision: Israele rischia la squalifica per il brano sul 7 ottobre

Eurovision Song Contest, Israele porta un brano sul 7 ottobre e rischia la squalifica ma per ora gli organizzatori resistono alle proteste

Rimane ancora incerta la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest, in programma a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Se da una parte gli organizzatori hanno respinto le numerose richieste di escludere il paese dalla competizione canora, ora a far discutere è il testo della canzone. Il regolamento dell’ESC, infatti, vieta di portare brani con riferimenti politici ma ‘October Rain’ di Eden Golan, probabile scelta, farebbe riferimento al massacro di Hamas. Al momento, l’organizzazione ha fatto sapere che sta esaminando il testo. La decisione è affidata all’European Broadcasting Union (EBU) e l’emittente pubblica israeliana Kan, a cui spetta il compito di indicare il brano in gara. Va ricordato inoltre, che le cose andarono ben diversamente per la Russia, che al contrario di Israele, dopo l’invasione dell’Ucraina fu esclusa dalla manifestazione. Inoltre, nel 2019 l’Islanda fu sanzionata a Eurovision per aver esposto una bandiera della Palestina.

Ad intervenire sulla vicenda è stato anche il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar, che su X ha espresso la sua posizione: “L’intenzione della European Broadcasting Union di squalificare la canzone israeliana per l’Eurovision è scandalosa. La canzone di Israele, che sarà eseguita da Eden Golan, è una canzone commovente, che esprime i sentimenti della gente e del Paese in questi giorni, e non è politica. Ci auguriamo tutti che l’Eurovision rimanga un evento musicale e culturale e non un’arena politica, dove i Paesi partecipanti possano portare sul palco la loro unicità e il loro nazionalismo attraverso la musica. Invito tutti a continuare ad agire in modo professionale e neutrale e a non lasciare che la politica influisca sull’arte”.

L’emittente Kan nei giorni scorsi, ha diffuso il testo del brano ‘October rain’, spiegando che non intende fare marcia indietro sul testo. La canzone è scritta quasi interamente in inglese fatta eccezione per alcune parti in ebraico.

OCTOBER RAIN – IL TESTO

Those that write history

Stand with me

Look into my eyes and see

People go away but never say goodbye

Someone stole the moon tonight

Took my light

Everything is black and white

Who’s the fool who told you

Boys don’t cry

Hours and hours and flowers

Life is no game for the cowards

Why does time go wild

Every day I’m losing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

We got nothing to hide

Take me home

And leave the world behind

And I promise you that never again

I’m still wet from this October rain

October rain

Living in a fantasy

Ecstasy

Everything’s meant to be

We shall pass but love will never die

Hours and hours and flowers

Life is no game for the cowards

Why does time go wild

Every day I’m loosing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

We got nothing to hide

Take me home

And leave the world behind

And I promise you that never again

I’m still wet from this October rain

October rain

October rain

לא נשאר אוויר לנשום

אין מקום

אין אותי מיום ליום

כולם ילדים טובים אחד אחד

OCTOBER RAIN – TRADUZIONE

Quelli che scrivono la storia

Stai con me

Guardami negli occhi e vedi

Le persone se ne vanno ma non si salutano mai

Qualcuno ha rubato la luna stasera

Ho preso la mia luce

Tutto è in bianco e nero

Chi è lo stupido che te lo ha detto?

I ragazzi non piangono

Ore e ore e fiori

La vita non è un gioco per i codardi

Perché il tempo impazzisce

Ogni giorno sto perdendo la testa

Tenendo duro in questa corsa misteriosa

Ballando nella tempesta

Non abbiamo niente da nascondere

Portami a casa

E lasciare il mondo alle spalle

E ti prometto che mai più

Sono ancora bagnato per questa pioggia di ottobre

Pioggia di ottobre

Vivere in una fantasia

Estasi

Tutto è destinato ad essere

Passeremo ma l’amore non morirà mai

Ore e ore e fiori

La vita non è un gioco per i codardi

Perché il tempo impazzisce

Ogni giorno perdo la testa

Tenendo duro in questa corsa misteriosa

Ballando nella tempesta

Non abbiamo niente da nascondere

Portami a casa

E lasciare il mondo alle spalle

E ti prometto che mai più

Sono ancora bagnato per questa pioggia di ottobre

Pioggia di ottobre

Pioggia di ottobre

Non c’è più aria da respirare

Non c’è spazio

Me ne vado giorno dopo giorno

Sono tutti bravi ragazzi, uno per uno