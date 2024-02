Da HD Hyundai un fondo di soccorso per gli incidenti nei cantieri navali

HD Hyundai ha annunciato l’intenzione di istituire una fondazione volta a sostenere le famiglie colpite da incidenti industriali nei cantieri navali

HD Hyundai ha annunciato l’intenzione di istituire una fondazione volta a sostenere le famiglie colpite da incidenti industriali nei cantieri navali. Questa iniziativa, proposta dal Presidente e Co-CEO di HD Hyundai Kwon Oh-gap, sarà la prima del suo genere nel settore. Per dare il via al fondo, il presidente Kwon ha donato personalmente 100 milioni di won (75.477 dollari), con contributi attesi anche dalle tre affiliate del gruppo: HD Hyundai Heavy Industries, Hyundai Mipo Dockyard e Hyundai Samho Heavy Industries.

La proposta “HD Hyundai Heemang Foundation”, che si traduce in “speranza” in coreano, si concentrerà principalmente sulla fornitura di assistenza finanziaria per le spese educative degli studenti universitari provenienti da famiglie colpite da gravi incidenti. Inoltre, sono in corso piani per offrire sostegno ai mezzi di sussistenza delle famiglie in lutto. Per garantire la trasparenza, la fondazione istituirà un consiglio di amministrazione composto per lo più da amministratori esterni. Sottolineando l’impegno a promuovere luoghi di lavoro privi di incidenti, un funzionario di HD Hyundai ha dichiarato l’intenzione di migliorare le misure di sicurezza, tra cui l’educazione alla sicurezza, le strutture e la manodopera.