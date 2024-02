Ora l’intelligenza artificiale gioca alla roulette…e prova a batterla

Prima che Internet e i videogiochi online spopolassero, il mondo dell’intrattenimento ruotava attorno a giochi di carte e da tavolo. Se in Italia le carte hanno sempre rappresentato un’antica tradizione, nel tempo si sono affermati anche i casinò – dal blackjack alla roulette, fino al poker.

Le cose sono però cambiate negli anni ’80. L’evoluzione tecnologica ha portato le prime console, aprendo così la strada ad un universo di videogiochi ancora inesplorato dagli sviluppatori. Negli ultimi vent’anni, il gioco online ha subìto ulteriori trasformazioni, spostandosi prima su PC e successivamente su tablet e smartphone, rendendo l’accesso ancora più diretto ed intuitivo. Le innovazioni tecnologiche hanno migliorato la grafica e reso l’accesso alle partite più semplice, consentendo ai giocatori di partecipare a sfide multigiocatore e tornei virtuali.

Oggi però il settore del gaming e del gambling ha fatto un ulteriore passo in avanti. In due parole: intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale, giochi online e roulette

Un capitolo recente nella storia del gioco è l’intervento dell’intelligenza artificiale (IA). Questa ha trovato applicazione in primis nel blackjack, dove il calcolo delle probabilità e l’esperienza del giocatore sono cruciali. Per non parlare poi di come l’intelligenza artificiale viene utilizzata per creare personaggi virtuali in grado di imitare i movimenti umani attraverso l’apprendimento automatico. Questa tecnologia potrebbe rivoluzionare l’animazione nei videogiochi, superando le limitazioni del motion capture tradizionale.

Sorge quindi un inevitabile dilemma per i fruitori dei giochi online: competere o collaborare con l’intelligenza artificiale? Gli sviluppatori si chiedono se l’IA debba essere un avversario da battere o un alleato per superare le sfide cognitive umane; il futuro potrebbe vedere l’IA espandersi in molti aspetti della vita quotidiana, semplificando processi professionali e personali. In ogni caso, il mondo del gioco sembra essere in prima linea nell’abbracciare queste nuove possibilità.

Lo dimostra la stessa diffusione massiva delle intelligenze artificiali, che ormai non sono più confinate nella fantascienza: come detto, queste caratterizzano diversi ambiti – dalle abitazioni intelligenti alle chatbot di assistenza online. La loro presenza è tanto tangibile che oggi scrivono testi, generano immagini, supportano studi medici e, sorprendentemente, si cimentano persino nel gioco della roulette. Questo scenario potrebbe apparire straordinario, ma la realtà è che le IA stanno conquistando terreno anche nel settore del gaming e del gambling.

Gran parte del fascino delle IA deriva dalla loro abilità di apprendimento automatico, noto come machine learning, che consente loro di imparare, riconoscere schemi e migliorare le proprie risposte nel tempo. Nei casinò online, queste IA sono progettate per reagire in modo preciso ai comportamenti dei giocatori, offrendo un’esperienza personalizzata che si adatta agli stili di gioco individuali. Ad esempio, nelle roulette online, le IA possono rispondere alle puntate ripetute su uno stesso numero o regolare le reazioni a cambi improvvisi di strategia, garantendo un’esperienza coinvolgente.

Detto ciò, è lecito porsi una domanda: può un’altra intelligenza artificiale, tramite l’apprendimento e l’analisi dei dati, sfidare la roulette e vincere? Una possibile risposta a questo interrogativo è rappresentata da Roulify, un software di analisi che gestisce dati provenienti da oltre 70 bookmaker online; il suo obiettivo è quello di elaborare strategie di ingresso e puntata per massimizzare le possibilità di successo.

L’intelligenza artificiale gioca alla roulette: il software Roulify

Nel mondo del gioco d’azzardo, la roulette è spesso considerata un gioco di pura fortuna, dove l’esito è determinato dalla casualità della pallina che gira sulla ruota. La possibilità di influenzare il risultato è limitata ma, come anticipato sopra, con l’avvento dell’intelligenza artificiale la dinamica del gioco sta subendo una trasformazione.

In questo scenario, il software dedicato Roulify.it è dedicato ai giocatori online desiderosi di migliorare le proprie probabilità di successo. A differenza di molte intelligenze artificiali che competono direttamente contro l’uomo in giochi di abilità come il poker o gli scacchi, Roulify non è progettato per sfidare il banco; il suo obiettivo principale è quello di raccogliere dati e fornire suggerimenti ai giocatori basati su un algoritmo che analizza le statistiche di decine di roulette online.

Roulify utilizza quindi un approccio diverso rispetto alle classiche IA basate sul machine learning. Non mira a giocare contro il sistema, ma si presenta come un “consulente” o “suggeritore”. Il software calcola i ritardi dei numeri generati dal Random Number Generator (RNG) delle roulette online – il responsabile della generazione casuale dei numeri su cui si basa il gioco – fornendo indicazioni al giocatore su quale puntata effettuare per massimizzare le probabilità di successo.

Il software offre diverse funzioni, ciascuna progettata per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Ecco le principali:

STAR, la funzione base. Stima la probabilità di un particolare evento basandosi su 1000 ritardi e informa l’utente quando l’RNG potrebbe renderlo possibile. Questa funzione fornisce una base solida per l’approccio al gioco;

Stima la probabilità di un particolare evento basandosi su 1000 ritardi e informa l’utente quando l’RNG potrebbe renderlo possibile. Questa funzione fornisce una base solida per l’approccio al gioco; MAX, un’opzione più sofisticata. Questo algoritmo, basato su un vasto insieme di statistiche giornaliere, settimanali e mensili, fornisce suggerimenti più precisi su quando entrare in gioco e su cosa puntare. Analizzando attentamente il ritardo delle combinazioni, questa funzione offre un livello di consapevolezza più avanzato per i giocatori più esperti.

Attenzione però: Roulify non si presenta come una macchina progettata per vincere sempre alla roulette. La sua efficacia è basata sulla capacità di calcolare i ritardi delle combinazioni e fornire suggerimenti, ma le decisioni finali spettano sempre al giocatore. L’obiettivo del software è offrire un supporto intelligente e informato per coloro che desiderano approcciarsi alla roulette online con una strategia più consapevole. I feedback verificati provenienti da utenti che hanno effettivamente utilizzato il servizio, confermano questo approccio strategico.

Bisogna però ricordare che, in generale, l’uso delle intelligenze artificiali nel contesto del gioco d’azzardo solleva questioni etiche e legali, poiché le tecnologie avanzate possono influenzare l’equità del gioco. Nonostante la straordinaria capacità delle IA di elaborare grandi quantità di dati e migliorare le strategie di gioco, rimane aperto il dibattito sulla loro presenza e influenza nei casinò online. L’intelligenza artificiale – guidata dal software Roulify – riuscirà quindi a rivoluzionare il mondo del gioco d’azzardo o rimarrà una suggestione futuristica nella roulette online? Solo il tempo darà la risposta.