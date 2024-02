Novartis trova accordo per acquisire l’azienda MorphoSys AG

Novartis ha concluso un accordo per l’acquisizione di MorphoSys AG, azienda biofarmaceutica con sede in Germania che sviluppa farmaci innovativi in oncologia

Novartis ha annunciato di aver concluso un accordo per l’acquisizione di MorphoSys AG, azienda biofarmaceutica globale con sede in Germania che sviluppa farmaci innovativi in oncologia.

Al termine dell’acquisizione, Novartis sarà proprietaria di pelabresib (CPI-0610), un’opzione terapeutica innovativa e potenzialmente in grado di cambiare la pratica, con un profilo di sicurezza ben tollerato, fornita in combinazione con ruxolitinib per i pazienti affetti da mielofibrosi (MF). Comprenderà anche tulmimetostat (CPI-0209), un doppio inibitore sperimentale in fase iniziale delle proteine enhancer of zeste homolog 1 e 2 (EZH1 e EZH2) attualmente in fase di sperimentazione in pazienti con tumori solidi o linfomi.

Pelabresib in combinazione con ruxolitinib ha recentemente raggiunto l’endpoint primario di riduzione del volume della milza nello studio di Fase 3 MANIFEST-2 in pazienti affetti da MF naïve agli inibitori della JAK1. La combinazione ha anche dimostrato tendenze favorevoli nel miglioramento dei sintomi, come evidenziato dagli endpoint secondari chiave di variazione assoluta e del 50% del punteggio totale dei sintomi (TSS) alla settimana 24 rispetto al basale. Tutti e quattro i segni clinici della malattia nella mielofibrosi – splenomegalia, sintomi associati alla malattia, anemia e fibrosi del midollo osseo – sono migliorati con la combinazione pelabresib e ruxolitinib.Nel precedente studio di Fase 2 MANIFEST, il terzo braccio dello studio, con una popolazione di pazienti paragonabile a quella di MANIFEST-2, ha mostrato miglioramenti duraturi sia nel volume della milza che nel punteggio totale dei sintomi fino alla settimana 602. La presentazione alla FDA statunitense è prevista per la seconda metà del 2024.

“Siamo entusiasti dell’opportunità di portare pelabresib, un potenziale trattamento di nuova generazione combinato con ruxolitinib, alle persone affette da mielofibrosi, una forma rara e debilitante di cancro del sangue”, ha dichiarato Shreeram Aradhye, Presidente, Sviluppo e Chief Medical Officer di Novartis. “Con la prevista acquisizione di MorphoSys, intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra pipeline e il nostro portafoglio di prodotti leader in oncologia, aggiungendovi le nostre capacità e competenze. Sulla base della nostra partnership di sviluppo di lunga data con MorphoSys, non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per realizzare il pieno impatto e il valore dei loro farmaci in fase di sperimentazione per i pazienti con esigenze insoddisfatte.”

Pelabresib è una piccola molecola in fase di sperimentazione progettata per promuovere l’attività antitumorale inibendo selettivamente la funzione delle proteine bromodominio e dominio extra-terminale (BET) per ridurre l’espressione di geni anomali nel cancro. Pelabresib è in fase di studio anche nei pazienti affetti da trombocitemia essenziale (ET), attualmente in Fase 2 in seconda linea di trattamento. Oltre a pelabresib, la pipeline di MorphoSys comprende un ampio portafoglio di attività in collaborazione con Novartis, tra cui ianalumab (VAY736), studiato in diverse malattie immunologiche e in ematologia.

Tafasitamab ceduto interamente a Incyte

Parallelamente all’annuncio dell’acquisizione da parte di Novartis, MorphoSys AG ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con Incyte che conferisce a quest’ultima i diritti esclusivi globali per tafasitamab, un’immunoterapia umanizzata Fc-modificata con target CD19 commercializzata negli Stati Uniti come Monjuvi (tafasitamab-cxix) e al di fuori degli Stati Uniti come Minjuvi (tafasitamab).

Nel precedente accordo, MorphoSys e Incyte collaboravano e condividevano i costi per lo sviluppo clinico e la commercializzazione di tafasitamab negli Stati Uniti; Incyte aveva diritti esclusivi al di fuori degli Stati Uniti.

In base ai termini del nuovo accordo, MorphoSys riceverà da Incyte un pagamento di 25 milioni di dollari e Incyte otterrà i diritti di sviluppo e commercializzazione di tafasitamab a livello globale.

Tafasitamab è approvato in combinazione con lenalidomide per il trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario ed è attualmente in fase 3 di sperimentazione per molteplici indicazioni.

Oltre all’indicazione approvata, tafasitamab viene valutato come opzione terapeutica negli studi resgistrativi in corso per il DLBCL di prima linea, il linfoma follicolare (FL) recidivato o refrattario e il linfoma della zona marginale (MZL) recidivato o refrattario.